El pueblo ejercerá su soberanía: Fernando Cervantes

Xalapa.- A través de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, el pueblo ejercerá su soberanía, ya que merece todas las consideraciones, atenciones y cuidado, declaró el presidente del organismo legislativo antes citado, Luis Fernando Cervantes Cruz.

Durante la instalación de dicha comisión, el representante del Distrito I con cabecera en Pánuco recalcó que sus funciones estarán encaminadas en velar por quienes menos tienen, dado que esa población vulnerable merece la mayor de las consideraciones, incluso se defenderá los preceptos contenidos en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales aluden que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, la cual deberá ser ejercida por medio de los poderes de la Unión.

“Tengan la certeza del compromiso que hoy asumimos frente al pueblo veracruzano, de representar y velar por sus intereses, siguiendo fielmente los principios del presidente (Andrés Manuel) López Obrador: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, proponiendo y aprobando leyes justas que recojan su exacta voluntad, lo que es razón de ser de esta gran nación. Porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, expresó.

Atestiguaron la instalación, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín; la presidenta de la Mesa Directiva, Cecilia Josefina Guevara Guembe; el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; la fiscal del estado, Verónica Hernández Giadáns, y diputadas y diputados de la bancada de Morena.

Por Víctor Montiel