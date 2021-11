Militares también son pueblo

La reforma administrativa reciente al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional logró la separación de los mandos institucionales-administrativos de los operativos-militares, además de que reconfirmó el papel de la titularidad de la Sedena en la administración pública federal controlada por los poderes legislativo y judicial.

En este sentido, un párrafo del discurso del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, en las ceremonias de la Revolución Mexicana,

tiene que ser leído en su contexto amplio: el papel institucional de las Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil. En el fondo,

se ajustó a la tradición de los discursos de los secretarios de la Defensa Nacional: la lealtad, y no hubo en ese discurso ningún replanteamiento de la disciplina castrense. Pero lo importante es el contexto:

1.- Los militares hicieron la Revolución Mexicana, derrotaron a Porfirio Díaz y llevaron a Madero a la presidencia.

Luego combatieron al usurpador Victoriano Huerta y fueron la garantía de consolidación revolucionaria con su papel fundamental en la redacción de la Constitución de 1917.

2.- Los militares construyeron el sistema político/régimen de gobierno/ Estado constitucional.

3.- Los militares se retiraron de la política en 1940 y 1946 y nunca han buscado regresar.

4.- En 1938 el presidente Lázaro Cárdenas incorporó a los militares como cuarto sector político del Partido de la Revolución Mexicana y en diciembre de 1940 el presidente Avila Camacho concluyó que el sistema institucional mexicano estaba consolidado y dio una orden oficial: “comuníquese al Consejo Nacional del Partido de la Revolución Mexicana que no se autoriza a los militares en servicio activo para que continúen figurando como miembros de dicho Partido.”

5.- La gran reforma política de la Revolución incorporó a la Constitución la libertad de elección del presidente de la república, terminó con la votación indirecta a través de electores especiales y determinó el voto directo, universal y secreto de los ciudadanos, terminando con el voto corporativo.

6.- El presidente López Obrador, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea sobre las misiones de las fuerzas armadas en el sentido de “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”, decidió incorporarlas a labores de construcción del desarrollo, pero sin perder su esencia de defensa de las seguridades nacional e interior.

En este contexto debe leerse todo el discurso del general secretario Sandoval, pues sus postulados responden aquel llamado inolvidable del diputado Mariano Otero en octubre de 1842 proponiendo un “acuerdo en lo fundamental” entre todas las fuerzas nacionales. Si se analiza el discurso,

en ningún momento se propuso la politización de las fuerzas armadas, en tanto que su llamado fue hecho a los mexicanos para encontrar

un acuerdo que pudiera sacar al país de la crisis. En los hechos, nadie puede obligar a las tropas a votar por algún candidato en tanto que el voto es directo, universal y secreto.

En todo caso, la tergiversación del sentido real del discurso del general secretario es la que sí contribuye a la distorsión política de la realidad y responde a un enfoque polarizante que no se percibe en la lectura del documento. Como cada año, las fuerzas armadas pregonaron su lealtad institucional al poder civil y no ha habido desde 1940 ningún intento militar por apoderarse de las instituciones civiles. La participación militar en obras del gobierno responde de manera puntual a la cuarta misión de su Ley Orgánica en tanto que todas las instituciones políticas y de gobierno siguen en manos de civiles.

POR CARLOS RAMÍREZ

@indicadorpoliticomx@gmail.com