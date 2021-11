Si es necesario Ejército ayudará a distribuir medicinas: AMLO

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para garantizar la distribución de medicamentos gratuitos en el país, de ser necesario, se solicitará la participación de las fuerzas armadas, que garantizaron la entrega de las vacunas contra covid-19 en todo el territorio nacional.

Durante la 112 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual por primera vez e se realizó en Palacio Nacional, López Obrador añadió que para que exista atención en salud y medicamentos gratuitos para todos los mexicanos al cierre de su sexenio, se habrá ampliado a nivel nacional el sistema IMSS-BIENESTAR.

“Es el que ahora vamos a fortalecer y ampliar en todo el país de acuerdo con gobernadoras y gobernadores para dar atención a la mitad de los mexicanos que no tienen seguridad social” indicó.

Al referirse a la emergencia sanitaria por coronavirus, el Jefe del Ejecutivo señaló que la pandemia no rebasó a México.

“Es muy satisfactorio que nadie se quedó sin atención, no nos rebasó la pandemia y todos tuvieron la oportunidad de contar con una cama, con un buen ventilador, con un médico, una enfermera que atendiera a todos los enfermos”.

Ante la presencia de gobernadoras y gobernadores, integrantes del Gabinete, representantes sindicales y empresarios, el Primer Mandatario convocó a la iniciativa privada a lograr un acuerdo para aumentar el salario mínimo, el cual, dijo no se ha podido concretar.

“No quisieron aceptar los empresarios, no todos, pero no hubo consenso, los respetamos, porque tenemos que ser respetuosos de las posturas de cada quien, así es la democracia, sólo en las dictaduras hay posturas únicas, pensamiento único, en la democracia no.

“Hay pluralidad y hay libertad y se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero yo espero que este año sí nos pongamos de acuerdo para Aumentar el salario mínimo”, sostuvo.

Por su parte, Zoé Robledo, Director General del IMSS, quien en dos ocasiones recibió el reconocimiento del Presidente de la República por su labor frente al Seguro Social, enfatizó que el IMSS enfrentó la pandemia de coronavirus con muchas dificultades, pero agrego que ahora es posible decir que el Instituto es más seguro y más social que antes.



“No puede haber victoria en una pandemia, pero sí certeza del deber cumplido. 233 hospitales reconvertidos, 18 unidades de expansión, 47 mil 185 trabajadores contratados y el dato más importante de todos: cero rechazos.

“A nadie se le cerró la puerta. Nadie se rindió tampoco. Nadie se detuvo.

“En total 1.5 millones de casos confirmados por el IMSS, 314 mil hospitalizados, 33 mil de ellos sin seguridad social” detalló.

Robledo Aburto sostuvo que gracias a la vacunación contra Covid-10 del 85 % de la población adulta, se ha evitado la saturación hospitalaria, cómo se demostró durante la tercera ola de la pandemia.

“En la tercera ola tuvimos 700 mil casos confirmados, sin embargo, solamente 65 mil hospitalizaciones, es decir, 55% menos hospitalizaciones y 63% menos defunciones.

“La razón es la vacuna. Si en la primera y segunda ola no hubo saturación hospitalaria gracias a la reconversión. En la tercera ola no hubo saturación gracias a la vacunación” ,enfatizó .

Invitada a la 112 Asamblea del IMSS, Claudia Sheinbaum Jefa de Gobierno de la Ciudad de México señaló que sin el IMSS y las participación de todas las instituciones de salud hubiera sido imposible atender la emergencia sanitaria.

“A pesar del afán privatizador y de la corrupción de los anteriores gobiernos la resistencia de sus derechohabientes trabajadoras y trabajadores el IMSS se mantiene como una de las comunas de un estado de bienestar en el país “, indicó.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR