Piden a la ONU intervenir contra desapariciones

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El comité de la ONU contra las Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés), se reunió este martes con colectivos y víctimas de desaparición en Tamaulipas en Nuevo Laredo.

La presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana, encabezó la reunión y escuchó a las familias que buscan, algunos desde hace muchos años a sus familiares en brechas, montes, hospitales, cárceles, cementerios.

Ahí, los familiares pidieron que la Organización de las Naciones Unidas intervenga en la crisis de las desapariciones, condenando al Gobierno Mexicano

por no proteger la vida y la liberta de las personas.

Esta fue la tercera ocasión en que víctimas indirectas de Tamaulipas, exponían ante el comité de la ONU, la situación que prevalece en la entidad en el tema de desaparecidos, primero lo hicieron el pasado domingo en la Ciudad de México, donde se les abrió un espacio dentro de una reunión que se celebraba, luego el lunes, hubo una segunda oportunidad para otro grupo en Monterrey, Nuevo León.

Inacción, falta de interés, simulación y falta de voluntad política de parte de las autoridades, es parte de las coincidencias que marcan algunos de los asistentes a las reuniones celebradas con el Comité contra la Desaparición Forzada.

La problemática de la desaparición de personas en el país, persiste, afirma Guillermo Gutierrez Riestra, presidente del colectivo “Familiares y amigos de desaparecidos en Tamaulipas”, quien también expuso ante la presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana, la situación que se vive en la entidad.

“No solo es la desaparición, también hay una crisis forense en el país que se resalta en Tamaulipas, hay más de 10 mil cuerpos que no han sido identificados y están en las fosas comunes”.

Los representantes de colectivos en Tamaulipas, coincidieron en que las reuniones fueron positivas para las víctimas, pues las decisiones del Comité de la ONU contra las

Desaparición Forzada, son obligatorias.

“No tienen para dónde hacerse, nosotros estamos proponiendo una condena enérgica y responsabilidad a los funcionarios, así que lo que ellos (CED) decidan, tiene que acatarse”.

Gutiérrez Riestra recordó que los avances en materia legislativa, como la Ley de Desaparición Forzada, Ley de Víctimas, Protocolos de búsqueda, entre otros, “han sido recomendaciones de la ONU, concretamente de este comité, por eso tenemos la garantía de que harán las recomendaciones pertinentes y se van a cumplir”, señaló.

Josefina de León Mendoza, presidenta de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas, asistió a la reunión en la sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad que, en el tema de desaparición, resulta emblemática, como muchas otras de la entidad.

Aunque se hizo un planteamiento general, sobre la violencia en los últimos diez años en la entidad, que derivó en un alto número de desapariciones y una crisis forense, comentó que se habló de los procesos y violaciones a los derechos humanos que se han dado en investigación, búsqueda inmediata, especialmente en casos de larga data que continúan en un “limbo”.

“Estoy segura que esto les servirá de mucho para los informes que vayan a hacer y las recomendaciones que emitan”, comentó la activista, quien se dijo animada en que, una vez emitidas las recomendaciones, se puedan realizar acciones para avanzar en resolver los temas pendientes en esta materia.

Sin embargo, advirtió que mientras no exista voluntad política, no se lograrán destrabar las inversiones que se requieren para las búsquedas y la identificación de los cuerpos que siguen en calidad de desconocidos en cementerios y Semefos.

“Mientras no haya voluntad política y se siga trabajando con lo que hay, nunca vamos a terminar”.

Agregando que en materia de justicia no hay procesos, sentencias resolutorias, mucho menos, reparación para las víctimas, “el tema de justicia debe empezarse también, pero mientras exista una serie de componentes que no hace posible liberarlos, no se puede”.

Para Geovanni Barrios Moreno, presidente de la asociación “Justicia Tamaulipas”, la realidad del fracaso en el tema de desaparecidos y la crisis forense que se vive en México, está en los números.

“Tenemos casi 100 mil personas desaparecidas y más de 52 mil cuerpos en fosas comunes y Semefos del país y se sigue aumentando cada día”, acusando directamente a los gobiernos, del “caos” en el tema de desaparecidos.

“Ellos son los que han simulado llevar acciones para la búsqueda de personas desaparecidas, son los que nos han fallado, son los responsables de que no haya avances en el tema”.

Señaló que las comisiones (estatales y nacional), han simulado trabajo con los números de las personas que desaparecen por voluntad propia y después son localizadas.

“La crisis la tenemos desde hace años, ahora considera que es un caos, las autoridades no saben qué hacer, no saben qué rumbo tomar y consideran que solo reconociendo el suceso, que tenemos cuerpos sin identificar, va a ser la respuesta y no, queremos resultados de ya”.

Reprochó que el gobierno federal se enfoque solo en dar con la llamada “verdad histórica” de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, “pero se ha olvidado de nosotros”, refiriéndose a las miles de víctimas que día a día se suman a los desaparecidos en el país.

Los datos del Registro Nacional de personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDL) señalan que de 1964 al 15 de noviembre del 2021, el número de desaparecidos en Tamaulipas es de 11 mil 724 personas.

Sin embargo, los colectivos coinciden, que existe una llamada “cifra negra” que por mucho, supera este número y que debe considerarse, pues muchas personas por años, no han denunciado la desaparición de algún familiar por diferentes circunstancias, lo que dijeron, no es privativo de Tamaulipas, sino que ocurre en todo el país.

POR PERLA RESÉNDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN