Sufre Karol G aparatosa caída en concierto en Miami, Florida

MIAMI.- El show no terminó para la cantante colombiana Karol G luego de caer estrepitosamente por las escaleras que eran parte de su producción durante su concierto en Miami, Florida, pues al intentar bajarlas, su zapato quedó atorado, lo que la hizo caer hasta el escenario.

Después de unos segundos en los que permaneció inclinada, apoyando sus rodillas y sus manos en el suelo, fue auxiliada por una de sus bailarinas. Apenada y con un poco de dolor, la cantante pudo levantarse, movió los brazos en señal que todo estaba bien y continuó cantando con normalidad, generando el júbilo y aplausos de los presentes, que llenaron el FTX Arena.

Todo comenzó cuando, como parte de su gira Bichota Tour, tocó el turno de cantar “Ahora me llama”, que la cantante comparte con Bad Bunny. El tacón de sus botas blancas quedó atorado con el final de uno de los escalones, por lo que al intentar dar un paso para bajar, cayó justo en el medio dando toda una vuelta. Después del incidente, Karol G contó que se lastimó una rodilla y se le rompieron las uñas.

El sonido del golpe quedó registrado por el micrófono que traía consigo y de inmediato los videos comenzaron a circular por las redes sociales. Afortunadamente para la intérprete de “Tusa” no pasó a mayores.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla. Me duele todo, pero ¿ustedes creen que después de haber llenado esta Arena por primera vez en mi vida…?”, dijo sin poder terminar porque las lágrimas empezaron a correr por su rostro. “Yo quería que fuera perfecto”, añadió.

Pocas horas antes, la cantante compartió por medio de sus historias de Instagram parte de la canción “McGregor”, de Anuel AA, que forma parte de su más reciente lanzamiento Las leyendas nunca mueren. En el tema su expareja le dedica una frase, donde asegura que es por sus acciones que terminaron su relación y menciona el tatuaje que tiene en la espalda, que los muestra juntos. Asimismo, confirmó que próximamente trabajará como actriz en un proyecto para Netflix, por lo que se dijo contenta.

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO