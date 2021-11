Faltan estudios para calificar a variante ómicron del SARs-CoV 2 de letal: epidemiologo

La preocupación que ha provocado entre autoridades de salud internacionales la presencia de la nueva variante del SARS CoV 2, Ómicron se debe al desconocimiento que hay de la misma.

José Alfredo Rodríguez Trujillo, especialista en salud pública dijo, que los científicos y los microbiólogos que se dedican a identificar el virus y a ver cómo está su estructura, “efectivamente han reportado que esta variante tiene más mutaciones que las anteriores, sin embargo a pesar de eso es un virus que tiene más mutaciones, no se sabe con precisión si eso le va a favorecer o desfavorecer”.

En ese sentido explicó que un nuevo repunte de la COVID-19, puede venir más aparejada a la temporada del año invernal que es propicia para el desarrollo de todos las infecciones virales como el coronavirus y la influenza.

“Yo creo que esa situación que se ha generado, ha ocasionado que se difunda una nota de mucha calamidad, como que viene lo peor y científicamente; el conocimiento que se tiene ahorita no da para dar una predicción y pintar esa perspectiva con esa nueva variante Omicron.

El epidemiologo advirtió desde su opinión personal que está es una variante que no se debe subestimar, pero tampoco sobreestimar; porque la evidencia científica que se tiene en términos de enfermedad, de casos, de mortalidad y de letalidad en los países en donde está ahorita se ha identificado como Sudáfrica y algunos países de Europa como Bélgica no evidencian un incremento exponencial de casos.

“Esa situación de que ha mutado mucho más que los demás virus, genera como perspectiva que en algún momento dado las vacunas que tenemos de diferentes laboratorios, no nos protejan”.

Sin embargo recordó que lo mismo se pensó de la variante Delta, pero son supuestos, “si recuerdas Cuando llegó la Delta se habló también de que era altamente patógena y muy letal y si es muy transmisible y es muy contagiosa pero los números nos dicen en las diferentes oleadas que hubo, no provocó mayor mortandad, no hubo mayor letalidad y afortunadamente las complicaciones que presentaron las personas que se enfermaron con estas variantes no sufrieron tantas daños”.

Además la vacuna que se ha generado en diferentes marcas sigue demostrando que es eficiente, es eficaz y que genera protección de manera específica contra los diferentes variantes.

Recordó que cuando llegó la variante Mu y de demostró su baja patogenisidad y baja virulencia por eso su nivel de participación en las diferentes oleadas que ha tenido la pandemia no figura.

“Aquí lo que habría que decirle a la población es que no nos podemos dar la oportunidad de relajar las medidas preventivas por que esta variante llega justo en la temporada del año donde también el ambiente genera condiciones favorables para el virus sea muy transmisible”.

Para poder confirmar que es letal es necesario esperar su comportamiento conforme se vaya dispersando, eso permitirá tener suficiente conocimiento científico y preciso para decir que es un virus que va a generar otro evento o una oleada con resultados tan negativos como los hemos tenido en otras etapas anteriores de la pandemia, concluyó.

Por NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA