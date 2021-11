No es momento: Prohíbe la SET eventos decembrinos

VICTORIA, TAM.- En todas las escuelas que ya regresaron a clases presenciales en el Estado, se tiene prohibido celebrar fiestas navideñas o posadas en este próximo mes de diciembre.

Esto por órdenes de la Secretaría de Educación Tamaulipas (SET), puesto que aún no es tiempo de una interacción más cercana entre el alumnado, principalmente de educación básica a causa de la pandemia.

Así lo confirmó el titular de la SET, Mario Gómez Monroy, quien dijo que en ningún plantel se permitirá festejo decembrino alguno, subrayando que habrá de haber “cero posadas”.

“No habrá festejos navideños, de hecho estamos regresando a clases con unos protocolos muy estrictos entre los que hay solamente algunas horas de clases y algunos días alternados algunos alumnos, cero cooperativas, la idea es generar que los niños no interactúen en los recesos”, expuso Gómez Monroy.

Con éste, serían dos años consecutivos que las convivencias navideñas se cancelan en institutos educativos de la Entidad, al no haber aún garantías de un contacto más cercano entre pequeños o adolescentes.

Gómez Monroy, exhortó a todo el personal educativo a continuar bajo las estrictas reglas sanitarias, a no descuidarse en ningún momento y no bajar la guardia ante el aún peligro que representa el COVID-19.

“Les pedimos a los directivos y maestros que se sigan cuidando que no relajen las medidas, que el hecho de que no haya habido contagios, no quiere decir que esto ya se acabó”.

Al día de hoy la SET registra más de 2 mil 400 escuelas que han vuelto con sus alumnos a las aulas de forma presencial, cifra que cada semana asciende ante la gran cantidad de planteles inscritos para su retorno.

Por Antonio H. Mandujano