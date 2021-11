Exprometida de Octavio Ocaña responde si le dejó millonaria herencia a su hijo

MÉXICO.- Tras la muerte de Octavio Ocaña, las investigaciones en torno al caso siguen su curso y parece que no tiene para cuando quede en paz, pues no sólo se habla de cómo sucedieron los hechos, sino también de las reacciones y declaraciones de todas las personas con las que convivio en vida. En este caso, su novia Nerea Godínez ha estado en el ojo del huracán desde entonces.

Ahora circula que quien fuera su prometida y su hijo quedaron como beneficiarios universales de una cuantiosa herencia, así como del seguro de vida del actor; ella ya salió a declarar si es verdad o no ante el público de De Primera Mano.

“La verdad no sé ni qué es eso. La gente vive como en una novela. Piensan que las cosas son como en las novelas, como en las series. La verdad es que este país está súper mal, pero no, yo te puedo decir que yo mi vida la llevo normal, con mi empresa como siempre y mi día, pues normal: trabajar, regresar a mi casa y ya. Y su papá igual con su empresa en Tabasco… todos estamos haciendo lo que hacíamos cuando estaba Tavo, o sea nada diferente”, narró para Gustavo Adolfo Infante a través de un mensaje de voz de WhatsApp.

¿Qué dijo Narea Godínez sobre la supuesta herencia?

Sobre la supuesta herencia que le dejó “Benito Rivers” tras su muerte ella aclaró que es mentira y dijo estar harta de ser señalada todo el tiempo sin pruebas. Asimismo, explicó que las cosas que tiene ya estaban desde antes de la llegada de Octavio a su vida:

“No hay ninguna herencia que me haya dejado. Por supuesto que no. Yo no sé de dónde sacan tantas cosas. Yo no sé cómo la gente de lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas, pero bueno. Finalmente no puedo hacer que todo el mundo me crea. Yo me quedo con la gente que me conoce que es bastante y saben quién soy y cómo soy y van a seguir hablando. La verdad ya me harté, ya me cansé, cada día es más difícil toda esta situación, pero prácticamente todo lo que dicen de mi es mentira: ni me puso casa, ni me puso departamento, la casa es mía es rentada, pero es mía. Yo estaba aquí desde antes. La empresa es familiar de toda la vida. todo lo que tenía como cuentas de bancos ni siquiera está a mi nombre, eso lo tiene Bertha. Yo no sé la gente de dónde saca tantas cosas”.

Cabe destacar que finalmente Nerea terminó por cerrar sus redes sociales, tras el constante acoso que ha sufrido desde que se anunció la muerte de Octavio Ocaña; se mencionó que las amistades de ella eran malas y habían propiciado el triste desenlace del actor, algo que también salió a desmentir.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO