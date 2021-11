Jugadora mexicana es nominada al premio Puskas 2021 de la FIFA

MÉXICO.- La FIFA ha revelado cuáles son los once mejores goles del 2021 y que son dignos de ganar el Premio Puskas 2021 a la mejor anotación en todo el mundo.

Goles de chilena, de primera intención, desde media cancha y con mucha clase individual participan esta vez para buscar el galardón. La FIFA abrió la votación para todos los inscritos en FIFA.com para participar en la elección del gol.

Además existe un panel de FIFA Legends que también votarán para elegir el mejor tanto de estos 12 meses.

???? Presenting the #Puskas Award 2021 nominees ???? ???????? Luis Díaz

???????? Gauthier Hein

???????? Érik Lamela

???????? Valentino Lazaro

???????? Riyad Mahrez

???????? Sandra Owusu-Ansah

???????? Vangelis Pavlidis

???????? Daniela Sánchez

???????? Patrik Schick

???????? Mehdi Taremi

???????????????????????????? Caroline Weir ????️ ????????????????: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

El premio se entregará en la ceremonia The Best, que se realiza cada año para premiar a lo mejor del futbol mundial y en esta ocasión hay seleccionados once goles que buscan desbancar el gol anotado por Son Heung-min en 2020.

Entre los goles elegidos destaca el de la mexicana Daniela Sánchez que además de ser un golazo con Gallos femenil ante Atleti de San Luis Femenil, dio los tres puntos para su equipo.

¿Cuáles son los 11 goles seleccionados?

Luis Díaz Brasil vs Colombia / Copa América (23 de junio de 2021)

Gauthier Hein Chamois Niortais FC vs Auxerre / Ligue 2 (10 de abril de 2021)

Érik Lamela Arsenal FC vs Tottenham Hotspur / Premier League (14 de marzo de 2021)

Valentino Lazaro Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach / Bundesliga (8 de noviembre de 2020)

Riyad Mahrez Zimbabue vs Argelia / Eliminatoria Copa Africana de Naciones (16 de noviembre de 2020)

Sandra Owusu-Ansah Kumasi Sports Academy Ladies FC vs Supreme Ladies FC / Premier League femenina de Ghana (8 de mayo de 2021)

Vangelis Pavlidis Willem II vs Fortuna Sittard / Eredivisie (16 de mayo de 2021)

Daniela Sánchez Querétaro vs Atlético de San Luis / Liga MX Femenil (16 de enero de 2021)

Patrik Schick República Checa vs Escocia / Eurocopa (14 de junio de 2021)

Mehdi Taremi Chelsea FC vs FC Porto / UEFA Champions League (13 de abril de 2021)

Caroline Weir Manchester City WFC vs Manchester United WFC / Superliga femenina inglesa (12 de febrero de 2021)

CON INFORMACIÓN DE MILENIO