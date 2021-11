Ramírez Treviño se suma al proyecto de Rodolfo

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Hugo Ramírez Treviño mostró su apoyo al proyecto político de Rodolfo González Valderrama.

El ex funcionario municipal consideró que la persona más calificada para ser candidato para la gubernatura de Tamaulipas por MORENA es el delegado de los programas federales en la entidad, Rodolfo González Valderrama.

“Considero que el candidato para encabezar esa contienda debe ser un perfil que muestre congruencia entre el decir y el hacer, esto es, que sea una persona de izquierda, que pregone los principios de Morena y comparta la visión del Presidente; y esta persona es Rodolfo González Valderrama. Nacido en la izquierda moderada y fundador de Morena en Tamaulipas”, expresó.

Ramírez Treviño, se refirió a las diversas casas encuestadoras que proyectan el triunfo de MORENA en la elección para gobernador de Tamaulipas “a juzgar por las encuestas, Morena estaría ganando la elección en el 2022”, manifestó.

El exfuncionario público quien ha sido regidor y servidor público municipal y federal, además de candidato en diversas contiendas locales, subrayó que el delegado de los programas federales en la entidad, Rodolfo González Valderrama, es fundador de MORENA en Tamaulipas y un aliado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo cual valida sus aspiraciones y la garantía de coherencia en el desempeño de su encomienda.

“Quien encabece la candidatura de Morena en el estado debe de cumplir con las reglas de morena como es no mentir, no robar y no traicionar, pero agregó que debe tener congruencia con la izquierda moderna, cercanía con el presidente de la República y apegado a los principios básicos de este partido político”, subrayó.

POR Staff