Emma Coronel conocerá hoy su sentencia en corte de EU

MÉXICO.- Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocerá su sentencia al mediodía de este martes 30 de noviembre, informó el juez Rudolph Contreras, de la Corte del Distrito de Columbia, en Washington.

Emma Coronel fue detenida el pasado 22 de febrero tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia.

Fiscales solicitaron a un juez que se le imponga una sentencia de cuatro años de cárcel.

El pasado 10 de junio, Emma Coronel, se declaró culpable de tres delitos relacionados con el narcotráfico en un juzgado del distrito de Washington DC, tras un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos (EEUU).

También admitió que colaboró en la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán del penal del Altiplano, en 2015.

New today in the case of El Chapo's wife, Emma Coronel Aispuro:

Prosecutors recommend judge issue a prison sentence of 48 months, below the sentencing guidelines.

