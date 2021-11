No quieren vacuna ‘patito’ los profes

Tampico.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, delegación Tamaulipas, se pronunció en contra de recibir una segunda dosis de la vacuna anticovid Cansino o cualquier otra de que se tenga duda su efectividad.

Rigoberto Guevara, dirigente del magisterio, pidió que la autoridad debe de verificar correctamente que se pueda garantizar su salud.

“Nosotros no somos especialistas para determinar si una vacuna es buena o no, pero le pedimos a quien corresponda en el nivel que corresponda, que revise bien el farmacéutico que nos van a aplicar, para que después no andemos con una situación de problemas yo creo que es lo lo que tenemos que revisar”, comentó.

El pasado mes de abril, los catedráticos, fueron de los primeros en “blindarse” contra la pandemia, y se les aplicó la Cansino, la cual está fichada en Estados Unidos de mala calidad.

Por Mario Prieto