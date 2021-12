Detectan primer caso confirmado de Ómicron en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- El primer caso confirmado de la variante del coronavirus ómicron en Estados Unidos se detectó en una persona en California, dijo el miércoles la agencia federal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). “El individuo era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre de 2021”, dijo la instancia en un comunicado. “La persona, que estaba completamente vacunada y tenía síntomas leves que están mejorando, está en cuarentena”, agregó.

Dr. Fauci: "The California and San Francisco Departments of Public Health and the CDC have confirmed that a recent case of COVID-19 among an individual in California was caused by the omicron variant."pic.twitter.com/mmYGFjeUia

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2021