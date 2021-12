Ley busca que mascotas viajen en cabina junto a sus dueños

COLOMBIA.- En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que tiene como propósito garantizar que las mascotas de compañía puedan viajar en las cabinas de los aviones y no en las bodegas, como ocurre en la actualidad.

La iniciativa es del senador Carlos Trujillo, quien indicó que las aeronaves y también el transporte terrestre, deberán adecuarse con los compartimentos necesarios para que, cumpliendo unos requisitos, los perros, gatos y otros animales puedan transportarse cerca de sus dueños.

“Queremos garantizar que todos los animales de compañía sean transportados de manera segura, sea vía área o vía terrestre y de esta manera poder garantizarle a toda la familia multiespecie, una total tranquilidad”, indicó.

Y añadió: “Hay muchos animales que sufren cuando se quedan en la casa porque no los pueden transportar de manera segura y los dueños se van angustiados. Este proyecto busca reglamentar que el nuevo transporte terrestre y aéreo, tenga los lugares y compartimentos adecuados dentro de la cabina para ser transportados”.

El concejal de Medellín Juan Ramón Jiménez, quien radicó la iniciativa en compañía del senador Trujillo, afirmó que el Gobierno nacional tendrá que expedir una reglamentación para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones en favor de los animales de compañía.

“Se le da tres meses, después de su aprobación, al Ministerio de Ambiente para que cree el listado positivo de animales de compañía, que será un listado donde estarán las especies que son aceptadas, que son legales para tener como animales de compañía en el territorio nacional, eso facilitará mucho la vigilancia y control”, indicó.

“Se debe empezar a reglamentar el traslado de animales en transporte aéreo para que la gente no use los certificados de soporte emocional de forma innecesaria. Mandar a un animal de compañía en una bodega de un avión, así esté despresurizada y que cuente con el clima ideal, no permite estar tranquilo y genera angustia en los vuelos”, añadió.

Con este proyecto de ley se busca evitar que las mascotas sean tratadas como un equipaje más y de esta manera garantizar su bienestar, comodidad, seguridad y tranquilidad a la hora de viajar en los medios de transporte aéreos y terrestres.

CON INFORMACIÓN DE NCN RADIO