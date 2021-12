Preocupa a la OMS aumento de casos de VIH no identificados

MÉXICO.- En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mostró su preocupación por el aumento de casos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) sin diagnosticar en Europa, debido al menor número de pruebas por la COVID-19.

Según un informe publicado por la OMS y el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), el número de casos diagnosticados cayó un 24% en 2020 respecto al año anterior, 104,765 infecciones fueron detectadas en 46 de los 53 países de la región europea de la OMS. 14,971 de los casos pertenecen al Espacio Económico Europeo.

Hans Kluge, director de la sección europea de la OMS, señaló que las cifras son preocupantes y alarmantes considerando que en la última década, las nuevas infecciones por VIH han mostrado una tendencia al alza en la región.

“Los datos del informe indican que el número de gente con VIH no diagnosticado está aumentando”, señaló Kluge.

Ahead of #WorldAIDSDay , new data from WHO/Europe & @ECDC_EU highlights that a concerning number of #HIV infections are going undiagnosed – largely due to a disruption in testing services during #COVID19 .

Antes del #WorldAIDSDay , nuevos datos de la OMS / Europa & @ECDC_EU destacan que un número preocupante de #HIV infecciones no se diagnostican, en gran parte debido a una interrupción en los servicios de pruebas durante #COVID19 .

Pidió no olvidar “otro virus mortal” como el del VIH mientras se está combatiendo a la COVID-19. “Todavía hay demasiados estigmas, discriminación y desinformación sobre este virus, con enormes diferencias en diagnóstico y tratamiento en la región. Juntos podemos acabar con el SIDA en 2030″.

Desde el primer caso descubierto en 1981, el VIH ha acabado con la vida de más de 36 millones de personas.

Datos de la OMS, a finales de 2020 en el mundo había unos 37 millones de casos. Más de dos tercios de los mismos están en África. El mismo año, 860 mil personas murieron por causas relacionadas con el VIH.

Today is #WorldAIDSDay. Millions of people around the ???? are affected by #HIV. This year @WHO & partners are highlighting growing inequalities in access to essential HIV services. Find out more ???? https://t.co/yQ241I5CTt pic.twitter.com/azYGdHDXgN

— WHO/Europe (@WHO_Europe) December 1, 2021