AMLO anuncia regularización de “autos chocolate” en Michoacán

MÉXICO.- A petición del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el gobierno de México regularizará los autos que han ingresado al país de forma irregular, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Zitácuaro, Michoacán, el titular del Ejecutivo dijo que los vehículos serán regularizados, pues sirven para labores agrícolas o domésticas de quienes los ingresaron al país desde los Estados Unidos.

“Todos los vamos a regularizar. Nada más que vamos a poner un límite, hasta el 31 de diciembre. Los que ya están aquí y los que entren el 31 de diciembre, porque vienen ahora nuestros paisanos y a lo mejor van a traer sus carros. Que se les regularice”, adelantó López Obrador.

Dijo que esta medida servirá para apoyar a los migrantes michoacanos que enviaron entre 100 mil y 120 mil millones de pesos este año al estado, muy por encima de los 80 mil millones que ejerce el estado de presupuesto anual.

Pidió a los concesionarios de agencias de venta de automóviles nuevos no descalifiquen o critiquen esta medida, pues se trata de atender a un sector de la población que no es su mercado.

“Espero que lo entiendan los distribuidores de vehículos nuevos, entiendan que no todos tienen para comprar un carro nuevo y todos tenemos derecho a ser felices, y estoy seguro que ellos van a entender que tenemos que buscar el bienestar de todo el pueblo, no ser egoístas, no estar pensando nada más en nosotros, en los negocios, que no nos domine la ambición al dinero, al lucro” exhortó el titular del Ejecutivo.

La medida ya se realizó en Baja California.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR