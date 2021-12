Con graves irregularidades dos gaseras

Pueblo Viejo.- Debido a que se han detectado diversas irregularidades enfocadas principalmente en la falta de un plan interno de protección civil, que podría derivar en graves accidentes, el titular de Protección Civil en ese municipio indicó que éstos podrían estar en riesgo de clausura y la multa correspondiente

Al respecto Jesús Guadalupe Martínez Ricardo, indicó que a través de los medios informativos y ya directamente en las instalaciones de estas distribuidoras de gas para que atiendan estas irregularidades en un lapso de 24 horas.

El titular de la dependencia, indicó que el referido programa interno, contempla que el personal tenga conocimiento y esté altamente capacitado para atender una contingencia en caso de registrarse una fuga o situaciones de riesgo, así como el manejo adecuado para despachar gas.

“Protección Civil aplica el programa o la ley 866 del programa de riesgos para tratar de evitar un incendio mayor y que los repartidores cuenten con todas las medidas y que estén en óptimas condiciones las unidades ya que se trata de gas, ya que hemos detectado 2 gaseras que no están cumpliendo con las normas establecidas, una presentó el programa pero no ha sido autorizado porque no cumple con lo establecido”, apuntó.

Por ello dijo que en las últimas semanas se les hizo el exhorto de forma recurrente a estas gaseras a fin de que atendieran las medidas sin embargo por motivos que desconocen, sin embargo hay reglamentos y no se van a exponer a que pueda registrar un grave accidente por lo que se les dio un ultimátum de 24 horas o se procederá a la clausura y multa correspondiente.

Por Víctor Montiel