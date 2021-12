Guillermo Mendoza podrá tomar protesta como rector de la UAT

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Guillermo Mendoza Cavazos podrá tomar protesta como rector electo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), después de que ayer un Juzgado federal decidió no otorgar la postergación del acto hasta resolver el caso.

“Se niega la suspensión definitiva solicitada por Luisa Álvarez Cervantes, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución”, decidió el juez segundo de distrito, Juan Guerrero Durán.

La determinación es un duro golpe contra la oposición encabezada por la doctora Álvarez Cervantes, profesora y aspirante a la titularidad de la rectoría de la escuela de estudios superiores. Sin embargo, el juicio de amparo continuará para que se evalúe si hubo violaciones al estatuto orgánico de la UAT y a la Constitución Política México en el proceso de elecciones.

De acuerdo con fuentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Mendoza Cavazos tomará protesta el 15 de diciembre.

Tribunal a favor de Mendoza

El jueves 2 de diciembre, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito revocó la suspensión provisional contra la toma de protesta del rector electo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Guillermo Mendoza Cavazos.

La decisión judicial refiere que la suspensión provisional otorgada el 25 de octubre de 2021 contraviene el interés social al evitar que haya un rector y, por ende, que los trabajos en la UAT avancen. Empero, no es la última palabra ya que el Juzgado Segundo de Distrito deberá pronunciarse.

“Debe destacarse que la figura del Rector es la única autoridad ejecutiva de la Universidad y es quien ostenta la representación legal de dicha institución educativa, y además es quien desde el momento en que toma posesión y dentro del término de noventa días está obligado a presentar el Plan de Desarrollo Institucional; de ahí que de concederse la suspensión para que el Rector electo no tome posesión traería como consecuencia que no exista autoridad ejecutiva y que dicho Plan de Desarrollo Institucional no se presentara lo cual redundaría en perjuicio del interés social al no poderse ejecutar cualquier beneficio para la población estudiantil”, apunta la resolución.

La revocación es resultado de una queja interpuesta por el abogado general de la Universidad, Mario Martínez Velázquez, contra la suspensión por el juicio de amparo promovido por la doctora y aspirante a la rectoría, Luisa Álvarez Cervantes.

El Segundo Tribunal Colegiado, con sede en Reynosa, está integrado por los magistrados Carlos Martín

Hernández Carlos y Víctor Pedro Navarro Zárate, así como del secretario Jorge Luis Beas Gámez, en funciones de magistrado de circuito.

POR STAFF