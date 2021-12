Recompensa por grabar a tránsitos de Madero en actos de corrupción

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion pidió a la ciudadanía grabar a los tránsitos en actos de corrupción, incluso no descarta dar recompensa a quien aporte pruebas, aunque no especificó cantidad.

En los últimos tres años, un total de 10 elementos han sido dados de baja por extorsionar a los automovilistas, cinco de ellos fueron exhibidos por medio de las redes sociales.

“Que sean concientizadores y no extorsionadores, invito a la ciudadanía que por medio de las redes sociales si un agente de tránsito les pide la famosa mordida por favor que lo graben”.

Al entregar una pavimentación en la colonia Obrera, insistió en grabar a los tránsitos cuando pidan la llamada mordida y una vez que tengan las pruebas interponer la denuncia ante la contraloría municipal.

“Si te pide algo tránsito grábalo y denúncialo a contraloría y vamos actuar, habrá buena recompensa y tenemos que combatir la corrupción a como dé lugar, al final de cuentas el responsable del municipio es el alcalde, no puedo que me estén culpando a mí por lo que hagan terceros”.

Oseguera Kernion, también consideró que los conductores también deben respetar los límites de velocidad y evitar accidentes como los ocurridos este jueves en el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio y en el Bulevar Adolfo López Mateos.

“Hasta recompensa, si bien estamos cuidando que no tengamos una ciudad llena de topes por el exceso de velocidad, también la invito a que los respeten, no se paren en lugares prohibidos, en lugares para personas con discapacidades porque también es sociedad y gobierno, pero por no multar ofrezcas una mordida a un tránsito o una extorsión son cómplices los dos”.

Por Oscar Figueroa

La Razón