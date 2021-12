Se desmaya en su boda, vomita y termina con popó de bebé en su vestido

ESTADOS UNIDOS.- Las bodas pocas veces salen como se planean y prueba de eso fue el caso de Hollee Lynnea-Kolenda Darnell, quien se desmayó y vomitó previo que ella y su pareja dieran el sí para unirse en matrimonio. Todo esto quedó documentado y se subió a TikTok, donde rápidamente se volvió viral y el video ya suma millones de reproducciones.

En el clip se ve a Darnell visiblemente abrumada y tambaleante, tratando de sostener las manos de Jackson, su futuro esposo, pero de repente ella se desvaneció y cayó en los brazos de su amado, por lo que la ceremonia, en una capilla al aire libre en Florida, se tuvo que suspender. Pocos momentos después, la novia comenzó a vomitar.

“Traté de decirle a mi esposo que no me sentía bien y él pensó que estaba bromeando. Mi sobrino bebé hizo popo en mi vestido justo después mientras yo estaba vomitando”, contó la joven de 23 años. Afortunadamente para ella, el momento en que volvió el estómago no quedó grabado como tal, aunque sí se escucha un poco.

“Después de que me desmayé, mi hermana tenía una tela en mi sobrino bebé, así que se acercó a mí para ponerme esa prenda, y mientras sostenía a mi sobrino, él comenzó a hacer popó. Y la popó bajó por su brazo hasta mi vestido”, agregó sobre su desgracia.

Mujer “arruinó” su propia boda… pic.twitter.com/qM1zH095ML — Lo + viral (@VideosVirales69) December 3, 2021

¿Qué es lo que le pasó a la joven novia?

La chica aclaró en un video posterior que sufrió de deshidratación, además de que no había ingerido comida en todo el día, por los nervios de la boda. Confesó que es propensa a desmayarse y que previamente le habían diagnosticado presión arterial baja y niveles bajos de hierro, lo cual sin duda contribuyó a que se desvaneciera antes de casarse.

Sin embargo, a pesar de la ceremonia desastrosa, Jackson y Darnell no dejaron que los eventos arruinaran su día especial. Limpiaron milagrosamente el vestido, se casaron y en la noche subieron a un avión para irse a festejar a Nueva York, “Ahora tengo una historia que contar en la boda de mi sobrino algún día”, concluyó la joven.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO