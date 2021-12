Registran a recién nacido con el nombre de Thanos

Thanos es uno de los villanos más poderosos y por lo tanto temibles del universo de Marvel Cómics. El antagonista tomó protagonismo al aparecer en los dos últimos largometrajes de la saga de The Avengers dentro del aclamado Marvel Cinematic Universe (MCU, por sus siglas en inglés).

Escoger el nombre de un recién nacido no es tarea fácil ya que lo llevará por el resto de sus días y así será identificado; no obstante, parece que los padres del bebé del Reino Unido no tuvieron problema con ello al tener bien definido el popular nombre (por lo menos en el mundo de los cómics) que ahora llevará su vástago.

Según el portal británico especializado en bebés BabyCentre, los padres del niño recién nacido registraron a su hijo con el nombre de Thanos marcados por la tendencia de las cintas donde el villano hace gala de su poder con el Guante del Infinito que porta las seis gemas de mente, realidad, espacio, tiempo, poder y alma.