Se suma Gerardo Peña al “Truco”

Mante.- En el evento de organizaciones sindicales en el municipio de El Mante, el diputado federal Gerardo Peña Flores dio su apoyo total al secretario de gobierno César Augusto Verástegui Ostos, quien es aspirante a la candidatura por la gubernatura por el partido Acción Nacional.

“Este día me da mucho gusto estar aquí, particularmente acompañando a un gran amigo, un amigo de todo Tamaulipas y más gusto me da que sea aquí venir anunciarles que he decidido formar parte del importante colectivo TXT, quiero decirles cómo bien se acaba de decir hace unos momentos que no importa de dónde venimos, pero sí hacia dónde vamos y TXT será esa fuerza que va a consolidar el estado de bienestar y paz que todos queremos”.

El legislador, apuntó además; “Por eso, César Verástegui Ostos, mi amigo a quien tanto aprecio, hoy te refrendo mi respaldo, toda la suma de un servidor, de todo mi equipo y toda la capacitación y experiencia que he tenido para ayudarte a que seas el próximo gobernador del estado”.

Este domingo, miles de cañeros, campesinos, obreros de diferentes organizaciones sindicales, artistas, deportistas, comerciantes, profesionistas y amas de casa se dieron cita en los terrenos de la feria para sumarse a la asociación TXT que preside Ricardo Gaviño Cárdenas.

Por Staff