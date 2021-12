Enfermedades que podrían causar la siguiente pandemia

MÉXICO.- La pandemia de Covid-19 ha cambiado la forma en que la mayoría de la gente ve la salud pública. Los expertos de la OMS consideran que una pandemia es un peligro que está siempre presente, pero incluso ahora los países no están preparados para enfrentar una siguiente crisis, pues en la actualidad hay algunas de las enfermedades con potencial pandémico.

En los últimos años, la OMS declaró estado de emergencia internacional en cuatro ocasiones, por enfermedades virales:

Ébola en 2014 y 2019

Zika en 2016

SARS-CoV-2 en 2020

Sin embargo, los brotes de SARS, MERS y gripe H1N1 habían encendido las alarmas previamente, aunque no a niveles internacionales. Si bien es cierto que la humanidad ha enfrentado epidemias y pandemias en el pasado, no todas las veces ha salido de ellas de la mejor forma.

¿Qué tipo de enfermedades podrían ser un riesgo en los próximos años?

No sólo los padecimientos virales son un riesgo, pues los parásitos, como nematodos o protistas o las micosis (enfermedades causadas por hongos) también son un motivo de creciente preocupación, ya que unas 20 especies causan el 90% de las micosis en el ser humano. Por lo regular, la micosis ataca a pacientes inmunodeprimidos.

Según los expertos, la migración permite que portadores asintomáticos lleven las enfermedades a lugares nuevos, como el Chagas, que padece sin saberlo un 11% de los adultos en Latinoamérica o la estrongiloidiasis presente en un 12% de los latinos.

Las garrapatas, un pequeño arácnido hematófago, son capaces de transmitir la fiebre botonosa mediterránea y la babesiosis. El problema con estos padecimientos es que no se suelen notificar, por lo que al no tener alarmas, los gobiernos no generan planes para enfrentar brotes grandes.

Sobre este tema, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que un tratado internacional para evitar el círculo vicioso de “no hacemos nada y luego nos entra el pánico” sería lo mejor que se pueda hacer. “El caos causado por esta pandemia sólo pone de manifiesto por qué el mundo necesita un acuerdo internacional a toda prueba que establezca las normas”, dijo.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO