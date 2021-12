Vacuna de refuerzo para adultos mayores será AstraZeneca

MÉXICO.- La Secretaría de Salud anunció que a partir de este martes arranca la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 a los adultos mayores de 60 años que ya hayan recibido su esquema completo. Las vacunas de refuerzo que se aplicarán serán de AstraZeneca, sin importar las dosis que hayan recibido originalmente.

“La dosis adicional que compone el refuerzo, ya sea la segunda o tercera, puede ser con otras vacunas o con la misma”, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al detallar que no se necesitará hacer registro y que iniciará en seis estados del país: Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán.

El funcionario explicó que los refuerzos deben enfocarse a grupos de la población que son más vulnerables, adultos mayores o quienes padecen enfermedades inmunosupresoras, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

López-Gatell señaló que no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos en forma generalizada, es decir, a personas de cualquier edad que no presenten estos problemas, y que se debe priorizar el avance de la cobertura de vacunación en quienes no tienen esquema primario.

