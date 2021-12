Indigente prende fuego a famoso árbol de Navidad en Nueva York

ESTADOS UNIDOS.- La madrugada de este martes 7 de diciembre un indigente prendió fuego a un famoso árbol de Navidad en Manhattan, autoridades informaron que el sujeto de 49 años ocasionó el siniestro con un encendedor.

El árbol de Navidad fue instalado apenas el pasado domingo con un especial navideño por televisión, se encontraba junto al edificio de Nws Corp., que alberga a Fox News, el Wall Street Journal y el New York Post.

Shannon Bream, presentadora de Fox Square, informó del incendio en vivo mientras bomberos trabajaban por apagar las llamas: “Esta es la Fox Square en Nueva York, junto a las oficinas de Fox. Parece que nuestro enorme árbol de Navidad allá afuera, hace unos pocos minutos quedó envuelto en llamas”.

#BREAKING: The Fox News Christmas Tree is on fire in NYC pic.twitter.com/xfWdFgdQIS

— Leonardo Puglisi (@Leo_Puglisi6) December 8, 2021