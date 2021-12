‘Vecinos’ tendrá un futuro difícil sin Octavio Ocaña: César Bono

MÉXICO.- El 29 de octubre pasado, la muerte de Octavio Ocaña conmocionó a todo el mundo del espectáculo y en especial a la serie Vecinos, que regresó a las grabaciones tras varios años de ausencia. Además de la ausencia de Ocaña, en la serie queda un hueco muy importante sin Benito Rivers.

Por eso César Bono, uno de los estelares de la serie, dijo que el futuro para el programa de televisión es muy difícil y que perdieron a la persona y al personaje que era la estrella de la misma. El mes pasado comenzaron a grabar sus dos nuevas temporadas, sólo unos días después de que se diera a conocer la tragedia.

El primer actor dijo se desvivió en elogios sobre Octavio Ocaña y aseguró que el mayor acierto de Eugenio Derbez como creador del programa, fue el haber encontrado al joven actor.

“Octavio me enseñó a ser agradecido”: César Bono

El actor de Vecinos aseguró que “Octavio me enseñó a ser agradecido. Vecinos tiene 16 años al aire y creo que el éxito era Octavio Ocaña, no César Bono, no Macaria, no nadie más que Octavio”, dijo Bono. Además reconoció que Eugenio Derbez tuvo un gran acierto al considerar a Ocaña para cubrir el papel de Benito en la exitosa serie.

La comedia fue estrenada en 2005 con un elenco que incluye a actores como Como César Bono, Mayrín Villanueva, Macaria, Polo Ortín y Eduardo España, entre otros. Pero a decir del protagonista de Defendiendo al cavernícola, Octavio Ocaña era la verdadera estrella de la historia.

“Octavio Ocaña todavía vive gracias a su ángel, a su capacidad de amor y de que lo amara México. A Vecinos lo aman por Octavio Ocaña, no por César Bono, ni por los demás”, aseguró.



