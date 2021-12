Por presunta negligencia, padres piden al IMSS Madero traslado de su hija a Monterrey

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Debido a la mala atención médica que ha recibido una menor de 16 años de edad por parte del IMSS Madero, padres de familia desesperados buscan su traslado a la ciudad de Monterrey, pues han pasado 56 días y su hija continúa en una situación crítica.

Los padres de la adolescente, Verónica Sánchez Faustino y José Gilberto Nieto García mencionaron que su hija requería de una operación de vesícula y el canal videal estaba obstruido por una “piedra”, fue el pediatra Sergio Iván Maya quien solicitó hacer una Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) para tratar su malestar.

“Deposité mi confianza en ellos, la CPRE fue fallida, realizada por el doctor Velázquez, encargado de este estudio, ahí comienza lo malo para mi hija, fuimos a un hospital particular y la doctora dijo que el duodeno estaba inflamado, por lo que la práctica no se podía hacer, nos dio los estudios y los llevamos al IMSS”.

Llegaron el 17 de octubre a las instalaciones del Seguro Social y tras 21 días de muchas “vueltas” de un lugar a otro, fue sometida a una cirugía de vesícula y las “piedritas” fueron manipuladas para ser desechadas a las heces, mencionó la mujer.

Tras dar dada de alta aún y cuando la paciente se sentía mal, regresó a su casa y no pasaron más de 48 horas para que regresara al hospital porque el dolor insistía.

Fueron dos intentos fallidos de la CPRE, avalados por estudios en otras dependencias particulares, pero el pediatra insistía en realizar una operación que atenta contra la vida de la adolescente.

“La doctora me dijo que en el Seguro proponen sellar el dren de la “T” y poner una prótesis que no sabemos si va a quedar, sino queda o hay alguna complicación la niña se va a volver a llenar de líquido, y a mi nadie me explicó eso; reiteró en que no puede llevar el caso porque es comprometedor y los doctores del IMSS insisten en otra CPRE tras haber hecho dos y las cuales fueron fallidas”,

El padre, dio a conocer que le diagnosticaron la bacteria klebsiella, por lo que tuvieron que cambiar de medicamento para combatir a esta pero no hay solución, por ello la desesperación de mover a su hija de nosocomio hacia la ciudad de Monterrey y buscar por su cuenta especialistas que ayuden a mejorar la salud de su hija.

