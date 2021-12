Cualquiera, menos Naif

La muy cacareada fotografía tuiteada por el Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA en días pasados donde aparece rodeado por parte de los aspirantes a sucederlo en el gobierno del estado sigue dando de qué hablar.

De arranque la primer señal que envía o pretende que quede claro, es la existencia de unidad en torno al tema sucesorio, luego que será él ni nadie más quien decidirá el nombre del candidato de su partido, aunque a fuerza de ser sinceros ya todo gira en torno al Secretario General de Gobierno CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS.

Por otro lado las reuniones que anda haciendo el senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA en algunas partes del estado mismas que desde luego no son para nada fortuitas forman parte del proceso, nadie en su sano juicio pensaría que podría cambiarse caballo al mitad del río.

En tanto donde la cosas andan al mil es en lo que se refiere a la selección del o la candidata de MORENA al gobierno del estado, en torno a ello los respectivos equipos tienen claro que cada quien hizo lo que tenía que hacer ahora, el balón está en la cancha de la cúpula nacional entiéndase en la del presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR quien a través del mandamás de MORENA en

el país simple y sencillamente bajará el nombre del afortunado, misterio que se develará en unos cuantos días más.

Por lo pronto los nombres más frecuentes continúan siendo los mismos AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ y MAKI ORTIZ DOMINGUEZ.

Todo ello sin contar que los bonos de algunos de los arriba mencionados, han bajado luego de la exhibida dada por su presunto involucramiento con el muy mentado asesinado “empresario” SERGIO CARMONA ANGULO, tema que aún sigue saltando chispas.

Tan sigue dando de qué hablar que al menos los diputados del PAN y de MORENA en el Congreso del Estado están exigiendo que todo aquel sea quien sea que tuvo algo que ver con el ultimado, sea investigado por parte de la autoridad correspondiente.

En ese sentido sin duda que el asunto no llegara más allá de las buenas intenciones, habida cuenta que “picudos” panistas como morenistas están hasta las “manitas”, lo que lleva a entender que todo terminara con una aterciopelada negociación, como la que acostumbran realizar en las previas en en el Congreso del Estado, al tiempo.

En otro tema pasan los días y que se sepa no hay denuncia alguna en contra de ningún ex funcionario de la pasada administración municipal no obstante las innumerables evidencias que existen sobre la podredumbre heredada.

En medio de todo este relajo hasta el momento, continúan con carácter de intocables el ex alcalde capitalino XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI y la ex alcaldesa PILAR GÓMEZ LEAL, ambos con muchos señalamientos de corrupción en su contra principalmente el primero y de ello, hay constancia.

En tanto eso sucede el alcalde LALO GATTAS BAEZ pian pianito se echa a la bolsa a la ciudadanía capitalina, el alcalde no para en sus actividades cotidianas cumpliendo poco a poco con las promesas hechas en campaña y que son muchas por cierto.

Ha acudido a supervisar obras como en el relleno sanitario, como también echar a andar la pavimentación de ciertas avenidas y calles de la ciudad, lo que le ha generado la simpatía de la población capitalino, que espera no sea solo una llamarada.

En otras cosas siempre no será el mes de febrero cuando se realice el cambio de dirigencia en la Sección 30 de Maestros en la entidad como se tenía previsto, la mandato de RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ como dirigente del gremio magisterial muy posiblementes se extenderá hasta el mes de abril sino hasta pasado el proceso electoral del mes de junio del 2022.

En medio de todo esto el magisterio tamaulipeco se alista a recibir el periodo vacacional del mes de diciembre mismo que si las cosas van como se dice comenzará el 21 del mes en curso extendiéndose hasta el 7 de enero del año venidero, aunque hay quienes aseguran que saldrán de vacaciones el 17 para retornar el tres de enero, luego de esto mejor esperar el comunicado oficial.

Por cierto uno de los suspirantes a suceder a RIGO en el cargo NAIF JOSE HAMSCHO IBARRA anda de lo más desesperado dígalo si no, unos días se apersona dizque para apoyar al panismo y otro sa los morenos, lo que indica claramente que hace de la deslealtad su arma favorita, por lo mismo cualquiera puede ser menos NAIF, razones, hay muchas más, al tiempo.

POR MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ