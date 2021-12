Para evitar delitos, las motocicletas tendrán placas gratis

Tampico.- A partir del próximo año, todas las motocicletas en el estado serán emplacadas de manera gratuita, de tal manera que todos los dueños estén registrados y ante cualquier delito las autoridades puedan dar con los propietarios de los vehículos, afirmó el gobernador.

Francisco García Cabeza de Vaca, mencionó que tras varias reuniones con las mesas de seguridad en el estado, habían acordado implementar esta acción que beneficiará a todos los y las Tamaulipecas.

“Lo que va a hacer el gobierno del estado es emplacar todas las motocicletas en el estado de manera gratuita pero obligatoria, para ubicar a todos, es un tema de seguridad, sabemos que se han cometido delitos con estos vehículos, sin embargo, ya me lo pidieron las mesas de seguridad”.

El mandatario, reafirmó que Tamaulipas ha utilizado recurso propio para sacar adelante el estado en cuestiones de seguridad y que de ninguna manera escatimarán el recurso para seguir combatiendo la inseguridad.

“Hay quienes de manera oportunista andan en campañas de austeridad cuando ésta la implementó el gobierno del estado desde hace ya unos años, lo que no podemos bajar es la guardia en el rubro de seguridad, no vamos a escatimar ninguna acción que limite las capacidades de nuestras fuerzas del orden, vamos a seguir trabajando con el C5 que nos permite ubicar cualquier situación de inseguridad, ubicar vehículos, son acciones que siguen respaldando las mesas de seguridad”.

Recalcó que, en Tamaulipas no habrá tenencia como lo exige el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador: “a pesar de que es una exigencia de la federación de que exista tenencia, no en Tamaulipas, no vamos a echar marcha atrás”, sentenció.

Durante este viernes, Cabeza de Vaca inauguró el Centro de Bienestar y Paz en la colonia Vicente Guerrero del municipio de Tampico.

Por Javier Cortés