Rinde Adrián su Cuarto Informe de Gobierno

Tampico Alto.- “Todo largo viaje tiene un final y éste al frente del gobierno de Tampico Alto, termina, pero no del todo, solo es un hasta luego el cambio continúa”.

Esas fueron algunas de las palabras con las que el alcalde Adrián Domínguez Rangel inició su cuarto informe de gobierno al frente de la administración municipal la manaña de este viernes.

El evento tuvo como escenario el auditorio municipal de la zona centro,donde gran parte de la población se concentró para escuchar el informe de finanzas y de la administración de los recursos de los Tampicoaltenses.

Como lo marca el protocolo se realizó una sesión solemne de cabildo para posteriormente dar conocer que durante el 2021 se ejercieron más de 46 millones de pesos en obra pública, siendo pavimentadas calles que por años estuvieron en el abandono de anteriores autoridades.

Dijo que todas las comunidades y localidades recibieron los beneficios del ayuntamiento que se traducen en obra y acciones sociales destacando entre ellas la reparación de importantes circuitos de caminos rurales que facilitan el transporte y la actividad comercial de cientos de residentes de la zona ejidal.

Igualmente se habilitaron calles de la zona centro y de las colonias así como de La Ribera sector en el cual se fortalece la infraestructura hacer un polo turístico de gran actividad económica.

En los temas de Educación trascendió el logro de la escrituración de 5 planteles educativos que tendrán certeza legal de los terrenos donde se ubican las escuelas.

Se autorizó además el plan de desarrollo urbano que permitirá un crecimiento proyectado con orden hacia el futuro,abierto a la inversión y a proyectos de diversa índole principalmente turísticos.

Residentes del fraccionamiento del Sol lograron un sueño anhelado por décadas esto al contar con 45 escrituras que fueron entregadas durante este año y que les garantizan la legalidad total de su patrimonio.

El alcalde manifestó que la pandemia representó un reto para las finanzas municipales que admitió no fueron suficientes sin embargo con gusto Indicó que directamente de recursos propios realizó la entrega de 6000 despensas para toda la población de la zona rural y la cabecera municipal, el informe le fue recibido por licenciado Javier González Mojica, titular de política regional en la norte de Veracruz en representación del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.

Agregó que mucha población enfermó de Covid-19 y él con gusto realizó un esfuerzo para brindar facilidades y servicios médicos a personas que estuvieron en grave riesgo de perder la vida por este letal virus.

El alcalde destacó que pese a todas las adversidades y la gente que luchó por boicotear frustrar su proyecto de gobierno siempre salió adelante, porque tuvo la confianza de gente buena y grandes amigos que lo respaldaron.

“Hubo gente que trató de por todos los medios de perjudicarme gente que le envenenó el alma a otros para que me atacaran y me dieran puñaladas en la espalda, pero al final de cuentas salimos adelante todo gracias a un buen equipo, a la confianza al trabajo y al amor que siempre el pueblo de Tampico Alto me ha brindado”.

De forma de emotiva el alcalde agradeció a todos los ciudadanos para los que gobernó sin distingos sin colores los cuales le permitieron enfrentar la más honrosa y digna encomienda que ha tenido en su vida.

Como invitados especiales se contó con la presencia del diputado federal Armando Antonio Gómez Betancourt, el alcalde electo de Pánuco Óscar Guzmán de Paz, la alcaldesa de Ozuluama Daniela Sosa,el alcalde de Pueblo Viejo José Luis Cervantes López, además de otros alcaldes de municipios vecinos y así como ex presidentes municipales.

Tras concluir el evento y tras tomarse las fotografías del recuerdo se llevó a cabo un convivio en el rancho “Los Angelitos” propiedad de la primera autoridad municipal donde se dio una emotiva convivencia con los invitados especiales y el grupo de trabajo del ayuntamiento municipal.

Por Víctor Montiel