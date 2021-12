Se eleva a 55 los migrantes muertos en el accidente en Chiapas

MÉXICO.- De acuerdo con el último corte otorgado por la Coordinadora Nacional de Protección Civil federal, Laura Velázquez Alzúa, el número de fallecidos asciende, hasta la mañana de este viernes 10 de diciembre, a 55 personas.

Por la magnitud del accidente, el cual ocurrió alrededor de las 16 de la tarde, el caso fue atraído por autoridades federales para su investigación, la cual será liderada por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Por ser un lamentable caso de migrantes acaecido en una vía de comunicación Federal, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), actuará junto con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), así como con todo el personal técnico y de apoyo que sea necesario, para llevar a cabo las diligencias correspondientes”, detalló la dependencia.

Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos.

— Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) December 10, 2021