Si te preguntan en la encuesta…

Hay un “bombardeo” de Spots en las redes sociales y en grupos de WhatsApp para promover a los gallos Morenos.

Los nombres de : Olga Sosa, Maki Ortiz, Americo Villarreal, Rodolfo González, Adrián Oseguera, Hector Garza y José Ramón Gomez, aparecen por todos lados, andan muy desesperados, nada mas les falta que su nombre salga en los Choco Krispis.

Cada uno de los “aspirantes” que aparecen en la famosa encuesta ( que no servirá de nada, por que estoy seguro que habrá dedazo ) han establecido todo un “búnker” para estar promoviendo su imagen.

Han hecho videos y hasta canciones de cumbia y regetón, con tal de meter hasta en la sopa los nombres y apellidos de los suspirantes, la verdad que flojera cin estos cuates !

Malamente ( casi todos ellos ) se han prestado a difundir encuestas falsas, donde obviamente, el que las paga sale en primer lugar, pero están amañadas y maiceadas, hasta en estos excesos han caído los Morenos.

Se han estado gastando mucha lana en esta “mini campaña” que han realizado en los últimos días, hasta cuando salga el nombre del bendecido, que desperdició que tiren, tanto dinero, a la basura.

El hambre política trae desatados a muchos de ellos, a producto de gallina, quieren ser los que ( según ) ganen la encuesta.

Tanto que critican al PRI y actúan como ellos, que no se dan cuenta que a la gente les fastidia, les harta que los estén friegue y friegue.

No se para que tanto “show” si bien sabemos que será el abuelito quien tome la decisión, él habrá de nominar, a quien se le pegue su regalada gana, para ser el candidato.

Para el día 15 se contempla que salga “humo guinda”, aunque insisto, todo marca que será hombre, yo no sé por qué juegan con las mujeres y las meten de relleno .

Y vamos a ver qué tan divididos quedan.

CERCA DE TI

Ayer, a las 20:34 , llegó el camión : “Cabeza de Vaca” , al Museo del Niño, lo recibieron los alcaldes: Chucho Nader y Adrián Oseguera.

El Gober, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, llegó acompañado de su equipo y el gerente general de la Comapa, Jorge Rivera, para estar al frente de este evento que se realizó en la explanada de este lugar.

Entre los invitados se encontraron la presidenta del sistema DIF porteño, Aida Feres, Claudia Fernández, representante del alcalde de Altamira.

Y los Diputados locales : Mon Marón, Alejandro Covarrubias y Carlos Fernández, además de la maestra Magdalena Peraza, Representante del Gobernador en la zona sur del Estado, además de Germán Pacheco, coordinador de SEBIEN Tampico.

Además estuvo Nora Gomez, también diputada, entre otras personalidades.

El Gober presumió que la zona sur es de las más seguras del país, y que se continuará trabajando para que su progreso no se detenga.

En este camión , en el que llegó, se dice estará recorriendo , en una gira de acercamiento, los 43 municipios en los próximos meses.

Al parecer este viernes , cerca del medio día, habrá de inaugurar el Centro De Bienestar de la Moscú.

Recuerde : No se vale Chillar!

POR MARIO PRIETO