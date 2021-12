Sin paridad de género

Que el PAN no tenga entre sus aspirantes a una sola mujer a la que se haya permitido siquiera aparecer en listados previos de aspirantes a la nominación por la gubernatura, no extraña. En el gobierno de los Vientos de Cambio hay mujeres profesionales y con capacidad, pero sin mucho oficio político. Pero que en Morena se hayan pasado por alto sus propios lineamientos en materia de paridad de género, eso sí es de llamar la atención.

En el PAN hay perfiles femeninos que tienen un desempeño en la vida pública, especialmente trabajando en el gabinete:

De las pocas mujeres que siguen ahí solo aparece con cierta proyección Yahleel Abdalá Carmona, la secretaria de Bienestar Social. Ella ha sido diputada local y federal, además de aspirante al Senado. Toda su carrera la hizo en el PRI y este año llegó de improviso al PAN, para ser su candidata a la Presidencia Municipal neolaredense.

También está Cecilia del Alto López, la secretaria de Obras Públicas desde el primer día del sexenio, pero aunque se le mencionó en varias ocasiones como posible aspirante a la Alcaldía de Victoria, nada de concretó. Luego está la tampiqueña María Elena Figueroa, quien al frente del Instituto de la Mujer Tamaulipeca ha cumplido con su encomienda desde el inicio del gobierno. Ella es de las pocas que han recibido oportunidades como la búsqueda de una senaduría en 2018 y antes intentó sin éxito (también) ser diputada local y federal. Luego, Pilar Gómez Leal, exdiputada local y exAlcaldesa sustituta de Ciudad Victoria quiso ser electa por un período constitucional en junio pasado y perdió.

Y así, si hacemos una disección de los cuadros femeninos del panismo tamaulipeco vamos a encontrar realmente pocas opciones que pudieran ser incluidas naturalmente en la lista de prospectos. Deje usted fuera a Leticia Salazar, enfrentada y acosada desde que disputó la candidatura en 2016, pero ahora acercada al proyecto de “Truco” por los buenos oficios del secretario general de gobierno.

No hay más, por eso digo que no debería extrañar esa limitación de cuadros, en la que tiene que ver mucho el que no se les haya prodigado más espacio para crecer o alentado el surgimiento de nuevas caras.

En Morena, en cambio, se ve de manera más natural el que haya mujeres que participan en la vida pública y legislativa, porque se ha fomentado la inclusión y la paridad, partiendo de los principios mismos del partido. El carácter progresista de su esencia ideológica es el que nutre el surgimiento de una corriente que si bien fue alimentada con diásporas del PRI y del PAN, ha enriquecido la variedad de opciones femeninas. Bueno, quizá sea más preciso decir ampliado que enriquecido.

En el partido de la autollamada 4T, las mujeres tamaulipecas han recibido oportunidades de ir a elecciones o de ocupar cargos públicos. Hay algunas que tuvieron éxito en las urnas y otras no. Algunas ocupan puestos en la administración federal o en municipales y están haciendo su trabajo, pero pocas han destacado como para considerarlas en una lista de aspirantes a la nominación por la gubernatura, por ejemplo.

Y de quienes están, lo mismo hay quienes vienen con el proyecto del Presidente López Obrador desde hace años, que otras que se han subido al tren aprovechando que en la cosecha de simpatías, no siempre hay tiempo de seleccionar los frutos. Sin embargo, por la orientación ideológica del partido, es más frecuente verlas en acción.

También por eso la duda y la extrañeza derivada de la falta de suficientes figuras femeninas en el proceso interno para seleccionar a su candidato a la gubernatura de Tamaulipas. Desde que se lanzó la convocatoria, la dirigencia nacional a cargo de Mario Delgado ha hecho modificaciones a destiempo, a contentillo de algunos y evidenciando que el documento fue publicado sin analizar detalladamente el contexto del escenario político de la entidad.

La noche del martes se anunció que se agregaron 3 nombres a la cuarteta que ya estaba en espera de la encuesta: Adrián Oseguera, José Ramón Gómez Leal y Héctor Garza González se sumaron a Maki Ortiz, Américo Villarreal, Rodolfo González y Olga Sosa. Siete en total, de los cuales solamente dos son mujeres. Hace días se habló de la posibilidad de que fueran incluidas Carmen Lilia Canturosas, Alcaldesa de Nuevo Laredo y la senadora Guadalupe Covarrubias. Ninguna fue considerada en el grupo final, aumentado a última hora.

En el caso de Tamaulipas, la dirigencia nacional de Morena desestimó la aportación de valor que pudieran haber hecho más mujeres a su proyecto, independientemente de las posibilidades que tengan para lograr buenos resultados. Lo más lamentable, aparte de que el partido no respetó sus dichos iniciales de que habría paridad de género, es que las dos mujeres incluidas en la lista tienen menos de 3 años en el proyecto de la autollamada 4T, pues vienen del PAN y del PRI, mientras que la senadora, eterna acompañante del movimiento, quedó fuera inexplicablemente.

Y de esta manera, sin paridad de género aunque con muchas mujeres, Morena sigue en Tamaulipas un proceso que está decantado desde hace tiempo para dar la candidatura a un varón. Es decir, ni siquiera por simulación pudieron darle más espacio al género femenino en el partido que se dice progresista. Les digo.

“TRUCO” CERRARÁ EN NLD

César “Truco” Verásteui apretó el paso como figura central del proyecto que impulsa la asociación civil “Todos por Tamaulipas” (TXT), dando seguimiento a los compromisos hecho el fin de semana en El Mante, mientras se prepara para asistir como invitado al acto masivo que organiza TXT en Nuevo Laredo, este sábado.

Lejos de pugnas y de distracciones sobre la eventual aparición de otros competidores dentro de la carrera panista, el secretario general de gobierno continúa con la gira que lo llevará a la frontera norte, en donde concluirá esta etapa de posicionamiento con la sociedad civil, de cara a los compromisos que se vienen en unos meses más.

Y mientras “Truco” cerrará sus visitas a municipios tamaulipecos, el Alcalde porteño Chucho Nader hará lo propio tras su recorrido por la frontera y la capital, para reunirse este viernes con ciudadanos de Altamira y dedicar el fin de semana a otros encuentros que son vitales en su búsqueda de la candidatura panista al gobierno estatal.

