Alianzas, ganancia de perdedores…

¿Para qué sirven las coaliciones entre partidos políticos en una elección?,

aunque buena parte del respetable las vea inútiles la verdad es que para las organizaciones políticas si tienen una función.

Hasta para postular candidatos alternos les sirven, o irles cambiando de color, recordemos el caso de RENE CASTILLO

DE LA CRUZ que EUGENIO HERNANDEZ quiso fuera candidato a diputado local por el Verde Ecologista, bueno, hasta dirigente de ese partido lo hizo, para irle quitando el color azul y luego ya vestirlo de tricolor en la siguiente elección, la idea era que fuera el candidato a la presidencia municipal de Victoria, pero verde se quedó, el proyecto no maduro, el propósito en el camino se quedó.

Igual que ese ejemplo se han visto muchos casos, el PRI siempre utilizó a sus partidos satélites para beneficiar a sus amigos y mantener el poder, y como no hay mucha diferencia entre unos y otros pues ahora hacen lo mismo, claro, el PAN y MORENA aprendieron de ahí, recurren a la misma práctica, esa es una muestra de para qué sirven las alianzas.

En ese tenor también sirven para que el partido en el poder, sea del color que sea, le de respiración artificial a sus coaligados que están prácticamente en vías de extinción, o no representan nada, para que sobrevivan pues.

Por supuesto que el partido en el poder es el que lleva la principal ganancia, ocupa espacios y sus coaligados se convierten en sirvientes.

En la próxima elección las alianzas jugaran un papel preponderante no solo en lo antes expuesto, aunque la contienda solo sea entre el PAN y MORENA todas las siglas, la mayoría irán coaligadas, de una manera u otra tendrán una función, pues ambos partidos necesitan de aliados, esa es la razón por la que se disputan el amor hasta de los más prostituidos, panistas y morenistas requieren que sean los de otro color los que se desgasten, los que salgan a pelear en territorio, medios de comunicación y tribunales, mientras ellos avancen.

Además, tanto panistas como morenistas en una contienda cerrada requerirán de otras siglas que les ayuden, aunque sea con diez, cien o mil votos, porque pueden ser los que marquen la diferencia o les legitime a la hora buena.

Se esperaba que para ayer viernes quedaría definida la alianza PAN, PRI, PRD, llevando candidato azul, pero al cierre de esta colaboración la coalición oficialmente no se dio y como tiene que ser en conjunto para los seis Estados que tendrán elección el próximo año quizá hasta la otra semana se dé la definición.

¿Cuánto le puede aportar el PRI o el PRD al PAN?, los tricolores si traen sus votos muy focalizados, cuentan aunque muy minimizado con capital político, las siglas ya acotadas igual tienen su representación o impacto en sector de la población, por lo tanto si, si le sirve a los azules con ellos una coalición. El PRD, inexistente en Tamaulipas, es más lastre que lo que ofrece, pero bueno, así andan por ese rumbo.

Mientras tanto, en MORENA ya se ratificó su coalición con el PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza para los seis Estados donde

se tendrán elecciones el próximo año, pero desde la CDMX aseguran que en Tamaulipas a mitad o al final de la contienda Movimiento Ciudadano también se unirá al partido guinda. Acá en tierras cuerudas los naranjas gritan que van solos a la elección del próximo año, que para eso ya traen candidato, igual y así inician pero con el abanderado que traen no les alcanzara para mucho, en Tamaulipas no tienen las mismas condiciones que en Nuevo León.

Razón por la que no se duda que el dueño del partido naranja, DANDE DELGADO, cambie de opinión y haga una alianza de facto por así convenir a sus intereses, el hombre es un mercenario político que se ofrece al mejor postor y por lo general siempre juega con el gobierno federal.

No dude usted que esa, la posible alianza del MC con MORENA, sea la razón por la que GUSTAVO CARDENAS dimitió, dejó a otro personaje al frente de ese partido en la Entidad, así no se metería en problemas ni con panistas ni morenistas y puede jugar con los dos bandos.

En fin, la situación es qué, aunque costosas y para el pueblo inútiles, las coaliciones sirven de mucho a los partidos políticos en una elección, las siglas sin excepción obtienen su buena remuneración, bueno, los personajes que las dirigen salen ganando, a los institutos políticos de poca representación o que están en proceso de extinción les ayuda para mantenerse vivos, a otros para hacer una buena negociación y seguir en el juego.

Pero los más beneficiados de una coalición en determinada elección son los partidos en el poder, pues van con candidato propio, por lo general los votos se reflejan a su causa y a final de cuentas son los que parten y reparten, pero igual se quedan con la mejor parte, ese es el juego de la política con la manipulación de las alianzas donde ganan hasta los perdedores.

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ