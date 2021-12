Arranca súper gira por Tamaulipas

El Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA está decidido a ir al encuentro de todos los tamaulipecos, en la recta final de su administración ha emprendido una intensa gira de trabajo con la que pretende llegar a todos los rincones del estado y para eso se preparó con su autobús “CABEZA CONTIGO”.

En su primer día de trabajo salió de Victoria, estuvo en Gómez Farías, se pasó a Mante y cerró el día en Tampico, ahí pernoctó y continuó el viernes en Ciudad Madero y luego en Tampico, para después salir a Victoria y llegar al encendido del pino.

La idea es clara, terminar su administración estando cerca de la gente, que antes de terminar su periodo todos los tamaulipecos puedan verlo y acercarse, pero más importante es el mensaje que el Gobernador les lleva, evento por evento.

Muchos estamos cansados ya de “las manañeras”, más por la larga lista de mentiras que ahí se vierten sin pudor ni temor que por el acto en sí, obviamente que podríamos simplemente ignorarlo, pero es de reconocerse que le ha servido a AMLO para adoctrinar, por eso es importante que CDV aproveche estos encuentros para no dar sus “otros datos”, sino para dar sus datos reales de lo que se vive en Tamaulipas.

Por más rechazo que haya hacia el mandatario estatal, por más discrepancias con sus ideologías y acciones, nadie en este estado podría negar que hoy vivimos mucho más tranquilos que hace 5 años.

No podemos olvidar que hace apenas 5 años no éramos capaces de viajar en carretera sin el temor de ser asaltados, estábamos obligados a viajar con luz de vía, porque “Dios nos libre de circular de noche”, éramos presas del miedo y hoy, aunque aún falta muchísimo, cuando día a día en el país aumenta la inseguridad, los tamaulipecos vivimos otra realidad.

Pero además vivimos una economía regional estable, en el centro del estado por la burocracia y en la zona sur por la industria y logística portuaria, pero no tan precaria como se ha padecido en otras ciudades y más a causa de la pandemia, pero luego de unos años sin crecimiento económico en el país y dos de pandemia, a México lo amenaza un periodo de crisis e inestabilidad financiera que impactaría en muchos rubros, el de la seguridad sería el más delicado.

Regreso, porque de ahí la importancia de que el Gobernador lleve directo a la gente información de sus resultados y datos de primera mano para comprobarles resultados.

La gira formal recién empezó, pero el Gobernador desde hace meses ha intensificado su activismo y acortó su distancia con la gente, eso sin duda también abonará a la campaña del próximo candidato del PAN por la gubernatura.

Veremos qué pasa.

QUE CURIOSO

Paralelo a la gira de trabajo que el Gobernador realizó en la zona sur, el Senador de la República ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA hizo lo propio, primero ofreció una conferencia para los universitarios en el campus de la UAT, en donde habló de temas de impuso de las energías limpias y renovables, más tarde se reunió con representantes de los medios de comunicación, ahí la pregunta obligada fue si se postulará para el Gubernatura, de nuevo aseguró que participará desde la trinchera que su partido se lo pida, pero de lo que está seguro es de que participará, así pues de lo que nosotros estamos seguros es que muy pronto se “destapará”. ¿Usted qué opina?

POR OMAR REYES