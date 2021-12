Biden apoyará a los afectados por tonados en Kentucky

ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden envió condolencias y solidaridad a los heridos y familiares de las víctimas de los recientes tornados que devastaron varias zonas de Estados Unidos.

El mandatario aseguró que los damnificados tendrán todo lo necesario para superar la situación por los tornados.

Esto es consecuencia del cambio climático, todos lo sabemos”, aseguró Joe Biden.

Cuestionado por los medios de comunicación, Biden aseguró que por el momento no acudirá a las zonas afectadas pues la visita solo entorpecería las acciones de rescate.

Es importante salvar a todos los que siguen vivos”, aseguró.

Join me as I give remarks on our response to last night’s devastating storms. https://t.co/5gQ8qY6t8c

— President Biden (@POTUS) December 11, 2021