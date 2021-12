Visa de trabajo tn para EUA

Origen de la VISA TN

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), ahora (USMCA), creó relaciones económicas y de movilidad laboral entre Estados Unidos, Canadá y México.

¿Qué significa la categoría de visa de “NO INMIGRANTE”?

La visa TN, permite a los ciudadanos mexicanos calificados solicitar entrada temporal a Estados Unidos para dedicarse a actividades comerciales a nivel profesional bajo un contrato laboral. NO INMIGRANTE significa que bajo esta categoría de visa

no es posible aplicar para una residencia permanente.

PROFESIONES INCLUIDAS

Entre los profesionales que son elegibles están los contadores, ingenieros, abogados, farmacéuticos, científicos, maestros, nutriólogos, veterinarios, entre otras decenas más de profesiones.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD

Es ciudadano mexicano al momento de iniciar el trámite.

Su profesión está incluida bajo el tratado.

El puesto de trabajo en Estados Unidos requiere un profesional NAFTA

Usted tiene una oferta laboral con un empleador estadounidense. (no puede estar empleado por su cuenta).

Tiene la calificación, conocimientos, experiencia, para practicar su profesión.

¿DÓNDE SE TRAMITA?

Se debe aplicar para la visa TN directamente en la Embajada o Consulado estadounidense en México. Debe acudir con cita previa y la documentación correspondiente según su caso en específico.

DESPUÉS DE SER APROBADA

Una vez se le haya aprobado la visa TN, deberá solicitar admisión en el puerto de entrada estadounidense ya que usted llegue vía terrestre , aérea o marítima.

Si un oficial de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) determina que usted es elegible a admisión, entonces será admitido como No Inmigrante TN.

No confundir, la visa NO garantiza la entrada a los Estados Unidos. La decisión final es de los oficiales CBP.

Cuando sea admitido recibirá un I-94, que es el permiso para estar en los Estados Unidos realizando actividades laborales TN por cierto tiempo.

DEPENDIENTES TN

Su cónyuge o hijos solteros menores de 21 años de edad que le acompañen o quieran unírsele en Estados Unidos pueden ser elegibles al estatus de no inmigrante TD.

A éstos, no se les permite trabajar en Estados Unidos, pero se les permite estudiar. Se les concede estatus TD por un período de estadía no mayor al que se le concedió al No Inmigrante TN principal.

REQUISITOS DE VISA TN

Pasaporte vigente,Solicitud DS160, Cita al CAS, Cita a la Embajada / Consulado Visas Anteriores, Presentación de la Empresa Carta /Propuesta de Trabajo , Descripción del Puesto, Currículo Personal / Profesional Títulos Académicos, Cédulas y Certificaciones, Acta de Nacimiento, CURP, Carta de NO antecedentes penales Cualquier otro documento que puede ser de apoyo al perfil de su puesto.

Este contenido es informativo y NO representa una asesoría legal.

Nos leemos la próxima semana.

POR GABRIEL GALVÁN