Vetan reforma que elimina reemplacamiento

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El gobernador del Estado hará valer su derecho de veto en el aplazamiento del pago de placas que fue aprobado por Morena, PT y MC en el Pleno del Congreso, para que se suspenda hasta el 2024, informó la Subsecretaria de enlace legislativo de la Secretaría General de Gobierno, Pilar Gómez Leal.

Comentó que el documento que contiene la iniciativa del Ejecutivo estatal, fue entregada en el Oficialía de Partes el lunes a las 5:00 de la tarde, sin embargo, no fue integrada a las lecturas de correspondencia, pese a que en varias ocasiones se hizo el exhorto al presidente de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política.

La iniciativa enviada por el gobernador, será incluida en la sesión de este miércoles en el apartado de correspondencia, para posteriormente ser enviada a la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública para ser dictaminada y enviada de nuevo al Pleno, donde deberá obtener el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes para su aprobación.

“Seguramente va a tener que haber sesiones extraordinarias, eso es lo que creemos, más no sabemos, porque hay my poca comunicación en la Jucopo, no haya cuerdos que nos digan cómo van a venir las cosas”, comentó Gómez Leal.

La Subsecretaria de enlace legislativo de la Secretaría General de Gobierno, informó que se presentó una acción de inconstitucionalidad el viernes pasado, pues están violando constantemente el proceo legislativo, explicando que muchas iniciativas son presentadas al Pleno, sin tener las 24 horas que marca el reglamento interno de ser dictaminadas.

Por Perla Reséndez