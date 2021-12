Cuestiona Mon Marón recorte de 1,400 mdp para nómina educativa

TAMAULIPAS.- Diputados del PAN cuestionaron el recorte de más de 1,400 millones de pesos que sufrirá Tamaulipas para el 2022 en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa.

El diputado por Tampico, Mon Marón, advirtió que se dejarán de recibir 1,423 millones de pesos, lo que representa una disminución del 9.1% con respecto al 2021.

“Esto es muy grave, muy importante, porque me pregunto de dónde vamos a sacar ese recurso para poder pagarle a las maestras y los maestros que ya están trabajando en el estado de Tamaulipas”, señaló el legislador desde la Tribuna.

Advirtió que esta reducción derivaría en la eliminación de plazas o de algunas contraprestaciones ya pactadas en favor del magisterio.

“Nos están quitando más que a todos los estados del país”, señaló.

Dijo que las consecuencias del recorte son que el Estado busque alternativas de ingresos como es el caso de reducir o eliminar algunos programas para proteger en lo posible los sueldos de maestros.

“Si no llega este recurso, no se le va a poder pagar a los maestros, es un tema de números, no es un tema político”.

Por Staff