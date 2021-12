Sacerdote desmiente rumores sobre últimos momentos de Vicente Fernández

JALISCO.- La muerte de Vicente Fernández es un hecho que ha marcado a todos lo mexicanos, pues se perdió a uno de los máximos exponentes de la música regional, pero hubo ciertos rumores con respecto a que “Chente2 falleció en una fecha diferente a la que se anunció.

Pero para desmentir este asunto, el sacerdote que ofició la misa del el “Charro de Huentitán”, pues en el programa de Ventaneando dijo que no murió en una fecha diferente a la que informaron los familiares del artista por medio de las redes sociales.

“Me llamó Gerardo (Fernández) desde el sábado 11, yo estaba en misa de 7 y oía que alguien me llamaba, pero pues no puedo contestar en la misa, y era él, me decía ‘que si puedes venir a darle la unción de los enfermos’, pero ya me lo dijo ya quebrado, llorando, le dije ‘sí, ¿cómo no?, inmediatamente voy’ y fui”.

El padre Óscar Sánchez Barba contó detalles de los últimos momentos de vida del intérprete de “El último beso”.

“Yo creo que estaba consciente, porque le hablaban al oído, y hacía señas de que entendía, por ejemplo, le decía Cuquita ‘vamos a casa’ y él decía con la boca, parecía que decía ‘casa, vámonos a casa, te amo’, un momento muy fuerte, muy emotivo, de un cariño, de una grande unión entre todos, pues ahí todos, uno por uno fueron desfilando abrazándolo, besándolo”.

