Ana Lilia asegura ser hija de Vicente Fernández; pero Cuquita no dejó que la reconociera

MÉXICO.- El pasado 12 de diciembre, México y el mundo entero despidió a Vicente Fernández quien fuera considerado el último Charro de México y el “cuarto gallo”. Luego de estar poco más de 4 meses hospitalizados “El Charro de Huentitán” dio su último aliento el día de la Virgen de Guadalupe, tal y como era su deseo.

Luego de su muerte, las penas en la familia Fernández Abarca no terminan, pues luego del dolor de haber sepultado al cantante, podrían enfrentar una pelea contra Ana Lilia Aréchiga, quien asegura ser la hija no reconocida de Vicente Fernández.

¿Quién es Liliana Aréchiga?

Liliana asegura ser la hija mayor de Vicente Fernández, quien de acuerdo con la propia Liliana nació antes que el Charro de Huentitán se casara con Doña Cuquita Abarca.

Liliana es fruto de la relación que su madre de nombre Josefina y Vicente Fernández tuvieron alrededor de unos 9 meses por allá del año de 1960 cuando fueron presentados por el señor Paco Michelle, de acuerdo con Liliana, Vicente tenía 20 años mientras que su madre tendría unos 23 años pues es mayor que “El Charro de Huentitán”.

Cuquita y sus hijos no dejarán que la reconociera como hija

En entrevista para el programa Chisme No Like, Liliana Aréchiga reveló que Vicente Fernández le dedicó el tema “Mi niña bonita” el cual sonaba por allá del año de 1965 y asegura que “El Charro de Huentitán” no tenía otra “niña bonita” más que ella.

Por otra parte, Aréchiga mostró una entrevista que le hicieron a Vicente Fernández con “El mandril” en donde el charro aceptó tener una hija con los ojos llenos de lágrimas.

De acuerdo con Aréchiga, su padre aseguró que sabía de su existencia solo que había un gran problema: Cuquita y sus demás hijos, pues ellos no lo dejaban reconocerla.

“Yo sé de la existencia de esta hija, el gran problema es mi esposa y mis hijos no me dejan que la reconozcan” dijo Liliana Aréchiga

La tumba de Vicente tiene algo de su hija

De acuerdo con la propia Liliana, la tumba de su supuesto padre, tiene algo escondido que tiene que ver con ella, cabe señalar que Vicente Fernández, antes de morir dejó todos los detalles preparados para su funeral, por lo que todo fue elegido por él mismo.

Entre esas cosas que el propio Vicente eligió fueron las flores que están en su tumba, mismas que Liliana Aréchiga aseguran tienen que ver con ella pues dicha flor lleva como nombre “lilis”.

