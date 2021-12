Filtros en Playa Miramar serán reforzados por variante Ómicron

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Ante la presencia de la variante Ómicron de Covid-19, los filtros en Playa Miramar serán reforzados.

El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion reconoció que la variante llegará, por tal motivo las acciones preventivas deben continuar, no tan sólo en la playa, sino que la gente debe cumplirlas para reducir los riesgos de contagios.

“Estamos viendo venir la nueva variante y no queremos exponer a la ciudadanía, pero la playa no se va a cerrar, simplemente se reforzarán los filtros sanitarios”.

Antes de que comenzaran a registrarse casos de Covid-19 en la zona conurbada en marzo del año pasado, la administración municipal decidió cerrar Miramar para que no se convirtiera en zona de contagio.

Indicó que Ómicron es mucho más contagiosa que la variante Delta y se ha extendido por varios países de manera rápida, “eso quiere decir que no bajemos la guardia”.

El mandatario consideró que la gente ya sabe cuidarse, “no podemos estarlos cuidando como niños chiquitos, ya cada quien sabe y si te cuidas tú, nos cuidas a todos, seamos responsables, los que no estén vacunados quédense en su casa, no asistan a reuniones, todavía no llega la variante pero va a llegar”.

“La playa no se cierra y seguimos con las medidas sanitarias con los filtros sanitarios, nunca hemos bajado la guardia, por eso tomé la decisión hace unos meses atrás de no realizar ningún evento, fui muy criticado por no hacer eventos y no nos equivocamos”.

Por Oscar Figueroa

La Razón