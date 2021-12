Por esta razón Sylvia Pasquel no podrá acercarse a su mamá Silvia Pinal

MÉXICO.- Esta tarde se confirmó que Silvia Pinal fue dada de alta tras contagiarse de COVID-19 y luchar contra una infección en las vías urinarias. Afortunadamente poco antes de las dos de la tarde de este miércoles la famosa actriz ya se encontraba en su casa, donde continuará su recuperación.

Sin embargo y a diferencia de lo que se pensaba, Silvia Pinal no pasará el Año Nuevo rodeada por sus familiares, entre ellos sus hijos y su bisnieta Michelle Salas, quien regresó la semana pasada a México para pasar Navidad y despedir el año junto a la Dinastía Pinal.

Pues aunque la estrella recibió el alta médica al mejorar y no desarrollar síntomas del virus, deberá permanecer aislada en su residencia del Pedregal, así lo informó su hija, Sylvia Pasquel. En entrevista con Milenio Televisión, detalló: “Mi mamá está super bien”.

A pesar de ello, indicó que “nadie se puede acercar”, ya que los cuidados para la actriz serán como si estuviera en terapia intensiva, sólo que desde su casa, pues los médicos temían que Pinal pudiera contagiarse de otra enfermedad en su estancia en el hospital.

“No me puedo acercar, la puedo contagiar”: Silvia Pasquel

En sus declaraciones, Pasquel pidió que respeten el espacio de su madre pues “no puede estar en contacto con nadie. A mí ya me dijo el doctor que yo no me puedo acercar por obvias razones”.

“Como ya soy ruca, no me puedo acercar porque me puedo contagiar, la puedo contagiar; el caso es que yo siempre tengo que estar viendo los toros desde la barrera”, dijo.

Por otro lado, precisó que el médico decidió que Silvia Pinal continuara con todos los cuidados de una terapia intensiva desde su casa, ya que “su salud está muy estable y su diagnostico de todos los síntomas es muy bajo, muy leve (…) y para evitar un contagio de alguna cosa mayor, pero todo está bajo control”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO