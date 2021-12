Series y películas del Universo Marvel que se estrenarán en 2022

ESTADOS UNIDOS.- El Universo de Marvel terminó un año con el éxito en taquilla de ‘Spider-Man: No Way Home’ y la vara esta muy alta para las próximas producciones de 2022.

Luego de ver el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como los Spider-Man, así como los villanos de otras realidades como el Duende Verde (Willem Dofoe) o Doctor Octopus (Alfred Molina), Marvel buscará seguir con las grandes producciones tanto en cine como para la plataforma de Disney+.

Es por ello, que te contaremos de los estrenos más esperados de esta casa productora para el siguiente año y las expectativas que hay alrededor de cada una de ellas.

Morbius

Si bien el filme pertenece a Sony, Morbius es uno de los personajes de la franquicia de Marvel que conecta con Spider-Man; sin embargo, aun no hay detalles a fondo para saber en que realidad se encuentra.

La cinta sigue la historia de Michael Morbius, un hombre que busca la cura a una enfermedad de la sangre y que sus métodos los llevan a transformarse en un vampiro.

Protagonizada por Jared Leto, la película estaba prevista a que se estrenará para mediados de 2020, pero la fecha ahora cambiará para este 27 de enero de 2022.

Nota: Aunque la película no sea vista como una producción grande, en los tráileres de la cinta hacen referencia a dos de los tres Spider-Man y a Venom, por lo que es una cinta a seguir.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

La primera película del UCM llegará el 6 de mayo de 2022 con la cinta de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

La continuación del Hechicero Supremo tendrá como actor principal Benedict Cumberbatch, junto a Elizabeth Olse como Wanda Maximoff / Bruja Escarlata. La cinta dirigida por Sam Raimi incluyen las participaciones de Wong (Benedict Wong), Christine Palmer (Rachel McAdams), Mordo (Chiwetel Ejiofor) y América Chávez (siendo la primera participación de Xóchitl Gómez).

La secuela estará de lleno con las consecuencias del multiverso, provocadas en ‘Spider-Man: No Way Home’, por lo que Doctor Strange pediría la ayuda de Wanda para ahondar en el tema. En esta ocasión también se abrirán los portales interdimencionales y el caos llegará al UCM.

En un primer vistazo, vimos en el teaser el arribo de una criatura extraña, pero también podríamos ver la llegada de un Strange malo (haciendo referencia a un capítulo de What if?). Tampoco sabemos cómo actuará Wanda tras educarse con el ‘Dark Hole’ y obtener experiencia de una magia maligna.

Nota: Entre los insiders y los youtubers que hablan de Marvel, han comentado que en esta película se podría dar la incorporación de otros superhéroes, principalmente, del mundo de los X-Men.

Thor: Love and Thunder

Otro de los grandes estrenos para 2022 y que ha guardado gran expectativa es ‘Thor: Love and Thunder’. La cuarta cinta del Dios del trueno, protagonizado por Chris Hemsworth, tendrá grandes momentos debido a las referencias con los cómics.

El director Taika Waititi vuelve a dirigir la película; asimismo, estará Jane Foster (Natalie Portman). Además estarán Valkyria (Tessa Thompson) y la incorporación de Gorr, el carnicero de dioses (interpretado por Christian Bale).

Nota: Entre los rumores que se dan detrás de la cinta es que posiblemente Thor viaje a otras realidades, en donde Jane Foster se convierta en la heroína Mighty Thor y levante el famoso martillo Mjolnir.

Black Panther 2

El estreno de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ se estrenará el 11 de noviembre de 2022, bajo la dirección de Ryan Coogler.

La película tendrá que lidiar con la ausencia de Chadwick Boseman, debido a su fallecimiento. La historia, según el estudio, no buscaría un reemplazo del héroe, sino que se enfocaría en los personajes de Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o) y Okoye (Danai Gurira).

Nota: Aunque aun no se sabe mucho de la trama, los rumores apuntan a una guerra entre Wakanda y los habitantes de Atlántida, comandados por Namor, un superhéroe algo similar al Aquaman de DC.

She Hulk

Jennifer Walters, interpretada por Tatiana Maslany, llegará a Marvel con una serie que se estrenará a mediados de 2022.

Walters es una chica común que tras recibir de emergencia una transfusión de sangre por parte de su primo Bruce Banner, comenzará a desarrollar poderes de Hulk, aunque un poco más relajado y consciente de lo que hace.

Nota: Entre las teorías de los usuarios hay una en la que tiene que ver con Bruce Baner, ya que tras transformarse en su forma humana, en algún punto de la trama Hulk volvería como un monstruo verde pero con una personalidad mucho más agresiva a la que conocemos.

Moon Knight

‘Moon Knight’ o ‘Caballero Luna’ se estrenará en 2022 en la plataforma de Disney+. Oscar Isaac interpretará al superhéroe, quien esta trastornado y cambia de personalidad en diferentes momentos.

Hasta el momento, no hay mucha información de la trama; sin embargo, la llegada del Caballero Luna es una buena incorporación para el Universo de Marvel.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

El spiderverse continúa en el mundo animado. Miles Morales junto a Gwen Stacy y Peter B. Parker volverán a protagonizar una nueva cinta en nombrada ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ (Parte 1).

En esta ocasión, el Spider-Man de Miles Morales tendrá que lidiar con dimensiones alternativas, lo que traerá nuevos personajes como el Spider-Man 2099, Spider-Woman y Japanese Spider-Man.

El 7 de octubre de 2022 llega a las salas de cine, pero será la primera parte de un basto multiverso.

CON INFORMACIÓN DE 24-HORAS