Oficinas fiscales no están facultadas para cobrar placas: diputada

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Las oficinas Fiscales de Tamaulipas no están facultadas para recibir el cobro por el reemplacado aseguró la diputada Nayeli Lara Monroy.

La legisladora pidió a los contribuyentes que no acudan a pagar las placas y se esperen hasta el próximo 25 de enero.

“Por el momento las oficinas Fiscales no están facultadas para hacer el cobro, legalmente no lo pueden realizar porque todavía no hay una resolución” dijo

Explicó que aunque la iniciativa que los integrantes de la bancada de Morena fue vetada por el gobernador, todavía hay un procedimiento y se hicieron algunas observaciones pero se tiene hasta el día 25 de enero.

“Nosotros tenemos hasta el 25 de enero para realizar estas observaciones que nos hicieron y se regresaría a Comisiones; después estaríamos en un análisis para poder hacer una propuesta” explicó

Lara Monroy explicó que las dos propuestas que ellos presentan es que si es por cuestiones de seguridad el reemplacado que el gobierno de Tamaulipas las de gratis a los ciudadanos o en su caso que solo se cobre un monto estimado de 112 pesos a cada contribuyente para cubrir la multa que tiene el gobierno por las placas que ya mandó hacer

“Se le recomienda a los ciudadanos que no vayan a hacer este pago porque las oficinas fiscales no están facultadas para realizarlo” explicó

Refirió que solo se puede acudir a pagar los derechos vehiculares correspondientes al 2022.

Por Silvia Mejía Elías / La Razón