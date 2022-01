Al César lo que es del César

César Augusto Rendón García, no solo es un panista con suerte, hoy por hoy, es uno de los empresarios que cuenta con contratos en materia de energía eólica.

El matamorense y ex diputado federal plurinominal, ha sido además funcionario federal en el Gobierno de Felipe Calderón, sexenio en el que tuvo un crecimiento al interior del partido y al exterior.

Durante el 2010, fue elegido como Consejero Nacional del PAN por Tamaulipas; solo cuando se trataba de difundir lo que se hacía en el gobierno de Calderón o por sus aspiraciones, entonces creía en los medios de comunicación, el resto del tiempo, siempre ha mantenido una distancia muy amplía, por decirlo de una forma amigable.

Ahora, como suplente de Gerardo Peña Flores, nuevamente pasará a la Cámara baja sin esfuerzo y seguramente, convencido de que podrá tener nuevos escenarios políticos y económicos hasta el 2024.

Y no es el dinero lo que le pueda importar a Rendón García, porque es un empresario exitoso; se trata de revivir ese aroma de poder y de roce con las esferas nacionales.

Es como Carlos García, el actual Secretario de Desarrollo Económico en el gobierno del Estado, pero más chiquito. Don Carlos García tiene mucho más poder empresarial.

Ahora, su suerte no es tan privilegiada, la tendrá desde la oposición.

Rendón siempre tuvo la comodidad de que, los gobiernos federales del PAN, le dieron poder e incluso algunos estatales y municipales de su propio partido.

Hoy mismo, se sabe que una de las empresas que se encuentran dentro de los compradores de energía eólica generada en Tamaulipas es la empresa “Energeo”, la cual es propiedad del exdiputado federal de Tamaulipas César Augusto Rendón García.

Además, esta misma empresa, también tiene un parque eólico en la zona del municipio de Matamoros.

César, desde la Cámara baja, va tener ese plus adicional para poder avanzar en muchos más acuerdos de los que hoy se pueden hacer… César sabe hacer negocios desde el poder y ahora, aunque esté Morena, se puede esperar muchode él y ahora sí, lo del César al César.

LA OPERACIÓN

Gerardo Peña sabe para que se requiere el poder y lo sabe ejercer. Es un operador político natural, tiene experiencia y sabe dialogar.

La etapa del proceso electoral, sin pasar por alto las responsabilidades que atiende la Secretaría General de Gobierno, serán los momentos más álgidos para poder reaccionar y poder transitar en un escenario donde Tamaulipas no tenga sobresaltos.

Pero si llega a pasar, uno de los responsables en esta etapa de la historia de Tamaulipas, será Gerardo Peña.

Uno de los cambios que seguramente se van a notar en la Secretaría General,

es la apertura con todos los sectores, al menos no se va esconder para atender a la ciudadanía. Sabe dar respuestas y cumplir acuerdos; No traiciona ni intimida.

Pero como los escenarios cambian, habrá que ver hasta dónde ese estado de ánimo se mantiene; Una de las ventajas con este cargo que tendrá de aquí al mes de octubre del 2022, por lo menos, es que al terminar su cargo, Gerardo Peña, va ser uno de los ex funcionarios que tendrá seguridad personal para él y su familia.

De hecho la va tener a partir de hoy, y cuando salga, la tendrá por al menos nueve meses y podrá solicitar un nuevo período si así lo considera.

Ese beneficio se logró en la 64 Legislatura, en el momento en que Peña era el Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, así que lo más seguro que tiene, es la seguridad personal, ahora habrá que ver el estilo que tendrá para manejar la política interna en Tamaulipas con un Morena que está crecido en el escenario polìtico.

POR ARTURO ROSAS H.