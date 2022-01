Analizan intercambiar el avión presidencial por helicópteros

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional en la Ciudad de México que el avión presidencial no se ha podido vender porque tiene características muy especiales, entre otras tiene oficina, una recámara, baño y espacios muy amplios y más.

El mandatario señaló que hay propuestas de empresas que quieren intercambiar el llamado avión presidencial por algunos helicópteros que podrían ser utilizados para combatir incendios forestales, añadió que se analiza esa posibilidad.

Otra posibilidad, dijo el jefe del Ejecutivo, es que se entregue a la empresa que va a manejar el nuevo aeropuerto, junto con el aeropuerto de Palenque, de Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum y el Tren Maya, es decir a la nueva empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ante representantes de los medios de comunicación detalló que esa empresa maneje el avión y pueda rentarlo. Sería para viajes de la CDMX a Tulum, a Cancún, Los Cabos y otros.

El jefe del Ejecutivo volvió a criticar la compra de este avión ya que recordó que para mantenerlo en buenas condiciones se requiere que vuele en promedio 4 o 5 horas, es para viajes largos fuera del país.

“Aun teniendo el avión parado, dándole mantenimiento, los costos son mucho menos que lo que se gastaría si el presidente usara el avión. Los fines de semana, con los hombres y mujeres que me acompañan nos vamos en líneas comerciales. Tan solo en el último vuelo que hizo el presidente Peña Nieto cuando se fue a Argentina gastó solo de servicio de internet 7 millones de pesos, yo creo que eso es lo que me gasto en un año, en mi boleto de avión y de quienes me acompañan”, mencionó.

