“Negocios deben seguir abiertos “: IP

TAMPICO, Tamaulipas.- Pese al disparo en los contagios de COVID y la variante Ómicron , integrantes de la iniciativa privada de la zona sur de Tamaulipas, consideran que no se deben de dar el cierre de establecimientos.

Alberto Ortega, presidente de los hoteleros de Tampico, Madero y Altamira, dijo que población y comercios deben de hacerle frente a esta pandemia reforzando las medidas anti COVID .

“Confiamos en que no vamos a llegar al cierre , eso nos afectaría, todavía no nos hemos recuperado, no la veríamos muy complicados. Tenemos enfrente la alza en los contagios del COVID, vamos a seguir manteniendo los protocolos , nosotros creemos que con esto y el sistema de vacunación, pues mantener niveles en los contagios de tal manera que los negocios sigan funcionando” comentó.

El comercio establecido tiene el temor de que nuevamente se vean afectaría con la orden de un cierre de los negocios, por la nueva ola que se presenta de la pandemia en esta parte de la entidad.

Mario Prieto/La Razón