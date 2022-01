“Estoy muy bien”: AMLO dijo no tener síntomas de COVID-19 tras reunión con Clouthier

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se siente bien de salud tras haberse reunido hace tres días con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien en redes sociales confirmó que se encuentra contagiada de COVID-19.

En su cuenta de Twitter, Clouthier Carrillo apuntó que salió positiva a COVID-19 tras realizarse una prueba de rutina para detectar el virus, por lo que seguirá con su trabajo ahora desde casa.

“Sí está afectando bastante el COVID. Me reuní con ella hace como tres días, el lunes, creo, el martes, pero no tengo yo síntomas, la verdad estoy muy bien y no tengo síntomas. Cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba, pero estoy muy bien”, refirió en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

López Obrador apuntó que ya planea reintegrarse pronto a su equipo de béisbol de veteranos tras superar un desgarre en la pierna derecha al practicar dicha deporte en octubre pasado.

“Ya estoy regresando a practicar béisbol porque me había desgarrado y tarda el desgarre, ya estoy mejor, estoy caminando, estoy bateando”, refirió.

La Secretaría de Salud federal informó que el país reportó en la última jornada un total de 25 mil 821 nuevos contagios de COVID-19 para un total de cuatro millones 55 mil 95 de casos además de 128 muertes para llegar a 299 mil 933 decesos totales.

La cifra de contagios reportados son la mayor cantidad de casos confirmados en un día desde el 18 de agosto de 2021 cuando México registró un récord histórico de contagios diarios, con 28 mil 953 nuevos casos, misma jornada en la que alcanzó la mayor cifra de muertes de la tercera ola, con 940, con las que superó los 250 mil decesos.

Además, con esa cantidad de contagios rebasó los picos máximos de la primera (nueve mil 866) y segunda ola (22 mil 339).

