Se “alista” el Truco

En el Gobierno de Tamaulipas empezaron a darse los primeros cambios y enroques.

Hoy se hace efectiva la renuncia de César Verastegui , como Secretario General de Gobierno de Tamaulipas, cargo que desempeñó desde el inicio del sexenio de Cabeza de Vaca.

Y se va … prácticamente con un diez de calificación de parte del Gobernador del estado, quien lo despidió con “bombo y platillo”, algo que la neta es muy raro en el Gober .

Imagínese, el Number one en el estado dedicó parte de una entrevista a reconocerle su “granito de arena” que puso en la estabilidad y paz que ha recobrado Tamaulipas en los ultimas cinco años .

Y la neta, El tema de la seguridad, es una necesidad prioritaria en nuestro estado que debe de prevalecer .

Calificó la chamba del Truco como “excepcional” y lo reconoció, como un hombre que trabaja 24/7, y lo mencionó como la persona que ocupó el cargo más importante del Gabinete, ósea fue el segundo hombre más importante en el estado, después del Gobernador, obviamente.

Por lo visto, el ahora ex funcionario estatal, deja el cargo en muy buenos términos, para continuar el camino rumbo a sus aspiraciones, que fue el propio CDV quien en un evento del DIF en Villa de Casas, lo destapó el pasado 25 de junio para ser parte de la terna.

Este viernes dará una rueda de prensa en la capital del estado donde, dejará de callar y lo dirá abiertamente… ! quiere ser Gobernador de Tamaulipas!. La próxima semana se habrá de estar registrando como pre candidato de Acción Nacional .

Las cosas van agarrando color y sabor, pronto quedará definido todo !

Por lo pronto, el “Truco” se está preparando y alistando.

¿Y al quedar “vacante” la secretaría General, pues le dieron chamba a Gerardo Peña.

Quien tendrá que dejar la Diputación Federal para entrar nuevamente en la nómina estatal.

Es claro que Peña jugará un papel importante en los próximos comicios, pues tendrá que garantizar la seguridad , para todos.

Se ve raro, Peña, como Secretario General de Gobierno, pues tiene cara de “pocos amigos” y además, casi ni habla, pues entonces cómo va a negociar!

Pues, ayer recibió el nombramiento, y hasta se tomó una foto con el Gobernador y con el Truco. No se vio si le dieron la “patadita de la buena suerte “, que seguramente le va a hacer mucha falta .

! OSEA ANDAN BUSCANDO ABUELITOS ILOCALIZABLES EN EL FACE !

No es posible que teniendo tanto servidor de la nación en nómina, la coordinador regional de Bienestar Feferal, Elizabeth Cruz , ande buscando en el face a los abuelitos que no han logrado localizar .

En lugar de mandar a los servidores de la nación a buscarlos a sus domicilios, con estas payasadas .

! No sabrá que la mayoría de los abuelitos no tienen face !

ERASMO, ANDUVO ENTREGADO ROSCAS.

El Diputado Federal de Morena, Erasmo González, anduvo en las colonias de Madero, compartiendo roscas por el día de los Santos Reyes.

Hay que reconocerle al legislador que constantemente regresa a las colonias para escuchar sus peticiones y también para apapacharlos .

Recuerde : No se vale Chillar !

POR MARIO PRIETO